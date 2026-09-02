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全球公債殖利率竄升別只怪通膨 反映市場給G20財長會「不及格」分數

編譯簡國帆／綜合外電
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投資人對財政信心減弱、並且對剛閉幕的20國集團（G20）財長會打了不及格分數。（...
投資人對財政信心減弱、並且對剛閉幕的20國集團（G20）財長會打了不及格分數。（路透）

全球公債賣壓2日盤中未止，美國10年期公債殖利率進一步朝5%邁進，日本10年期公債衝上30年新高，澳洲10年期公債殖利率仍高於5%，乍看為美伊衝突再起推升油價，從而加劇市場對通膨與利率前景的憂慮，但專家指出，真正肇因在於投資人對財政信心減弱，並且對剛閉幕的20國集團（G20）財長會打了不及格分數。

美國10年期公債殖利率2日盤中漲至4.8%，接近三年高點，30年期公債殖利率盤旋於5.28%附近，接近美國財長貝森特出手干預債市前的水準，日本10年期公債殖利率也持續高於3%，為30年來新高，澳洲10年期公債殖利率升至5.198%，為15多年來最高，主因為國際油價再漲將推升通膨，以及日澳央行都可能升息。

但綜合巴隆金融周刊（Barron's）、華爾街日報及路透等媒體的分析，通膨只是當前債市苦痛的一小塊因素，真正的原因在於市場對各國財政的信心減弱，認為公債風險升高。同時，對價格較敏感的民間投資人漸成美國公債的買盤主力，再加上美國資產負債表強健的大型企業正在發債，以支應人工智慧（AI）雄心，自然瓜分掉買盤。

另一個近因則是市場對G20財金首長會感到失望。儘管輪值主席國美國財長貝森特表示，G20財金首長會針對貿易失衡、人工智慧（AI）及主權債務等議題的討論富有成效，但貝森特的主張卻是透過經濟成長償還債務，並未針對伊朗戰爭造成的通膨因素、以及暴增的美國債務，提出實際的緩解措施。

而且，許多場內的爭論，包括中國反對聯合公報批評其出口策略致使公報流產，北京當局也反對主席聲明提到的荷莫茲海峽議題，還有針對安大略湖更名、俄羅斯財長是否加入合影等爭議，都引發投資人擔心，這些財金首長並未正視可能迅速失控的挑戰，反而跟日益緊張的市場情勢脫節。

最近幾個交易日以來，投資人已斥資數百萬美元買進美國公債選擇權，對美債殖利率上漲避險。

精華 FAQ

  • 除了美伊衝突帶動油價、加深通膨疑慮外，市場更在意各國財政壓力升高與公債風險上升，這使美、日、澳公債殖利率同步走高。

  • 因為會議雖談到貿易失衡、AI與主權債務，但未提出能實際緩解美國債務、伊朗戰爭通膨衝擊等問題的具體方案，令投資人失望。

  • 近期已有投資人斥資數百萬美元買進美債選擇權，作為殖利率續升的避險工具；同時大型企業發債與民間買盤變化，也在影響債市需求。

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