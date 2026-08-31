我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HOA修屋頂一戶收2.6萬 屋主崩潰：不繳恐被設留置權

西藏吉隆口岸核心區洪災前後對照圖駭人 僅存1建築

日圓貶破160 美日是否再出手支撐引發關注

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日圓8月31日再次貶破160，使投資人更加關注美日是否會再次出手支撐日圓。（路透...
日圓8月31日再次貶破160，使投資人更加關注美日是否會再次出手支撐日圓。（路透）

日圓8月31日盤中再次貶破160，提高當局干預的可能性，也使投資人更加關注美日是否會再次出手支撐日圓。分析師認為單靠干預很難扭轉日圓長期弱勢的格局。

外匯分析師指出，「就關鍵價位而言，161是第一個需要關注的門檻，接下來則是162.9–163.3區間，這是當局上一次進行干預的價位」。

路透問美國財政部長貝森特，日本銀行（央行）是否應考慮連續升息，遏止日圓貶勢？貝森特說，日銀總裁植田和男獲得首相高市早苗支持，相信他會在貨幣政策上「作出正確決定」。

被問到日銀是否應更積極升息時，貝森特說：「我不會告訴他們該怎麼做。我要說的是，我認為安倍經濟學大概已經走到盡頭；那是一套推動再通膨的政策。」

安倍經濟學由已故日本首相安倍晉三於2013年推出，結合大規模貨幣寬鬆、擴張財政支出及提高日本經濟成長潛力等措施，目的在使日本擺脫長期通縮。

被問到日圓走勢是否仍然失序時，貝森特回答：「不會，我認為走勢控制得還不錯。」

20國集團（G20）財金首長將自8月31日起，在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行兩天會議。貝森特表示，他計畫在會議期間和植田和男會面。

精華 FAQ

  • 日圓盤中再度跌破160後，市場主要擔心日本當局是否會再次進場干預匯市，以阻止貶勢擴大，同時也關注美國是否會對日圓走弱表達更多立場。

  • 外匯分析師指出，161是第一個需要關注的門檻；若再進一步走弱，162.9–163.3區間則是上次當局進行干預的價位，因此被視為第二道關卡。

  • 貝森特表示不會告訴日本應如何制定政策，但認為安倍經濟學大致已走到盡頭，並稱日圓走勢目前仍可控；他也計畫在G20會議期間與植田和男會面。

貝森特 央行 高市早苗

上一則

貝森特直接施壓 當面告訴日本財相與央行總裁：日本該升息了

延伸閱讀

日圓再破160 貝森特仍稱控制得還不錯：安倍經濟學已到盡頭

日圓再破160 貝森特仍稱控制得還不錯：安倍經濟學已到盡頭
日圓再破160 美日護盤不到一月失靈 貝森特坦言怕美債遭殃

日圓再破160 美日護盤不到一月失靈 貝森特坦言怕美債遭殃
日銀1個月動用了15.39兆日圓干預匯市 創紀錄

日銀1個月動用了15.39兆日圓干預匯市 創紀錄
貝森特直接施壓 當面告訴日本財相與央行總裁：日本該升息了

貝森特直接施壓 當面告訴日本財相與央行總裁：日本該升息了

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41

超人氣

更多 >
金馬影帝400萬遺產贈印尼看護「1年花光」赴台重操舊業

金馬影帝400萬遺產贈印尼看護「1年花光」赴台重操舊業
家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家
45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天
紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化
50車封路 20多暴徒闖超市搶劫 員工被迫躲藏反鎖自保

50車封路 20多暴徒闖超市搶劫 員工被迫躲藏反鎖自保