專家之眼／全球糧食危機真會到來？

伊朗攻擊鄰國衝擊氮肥生產，恐爆糧食危機。（美聯社）

日前，美國金融機構摩根大通 發布報告警告，在戰爭、天氣、倉儲、水資源和浪費等五大因素持續影響下，全球正面臨一場「複合式風暴」，特別是化肥短缺與超強聖嬰現象的疊加效應，全球糧食危機或於2027年上半年爆發；資本市場立即應聲而動，A股市場的種植業大幅走強，農發種業等多股漲停，糧食ETF全線走高，遭外界質疑有炒作之嫌。

當前全球糧食體系確實面臨嚴峻挑戰，全球糧食危機風險上升，非杞人憂天，根據聯合國農糧組織於今年8月發布的報告指出，7月份全球糧食價格指數平均達到131.1，創下自2023年1月以來三年多來的最高紀錄，主要受地緣政治衝突加劇以及極端氣候條件的雙重壓力所推動，該機構首席經濟學家馬西莫．托雷羅（Maximo Torero）亦警告，世界正面臨新一輪糧食通膨。

然而風險上升並不等於危機必然降臨，究竟這只是短期現象還是會引爆如2008年因金融資本炒作造成的全球糧食危機，並由最初被稱作「麵包革命」的抗議，演變成全面性的「茉莉花革命」（Jasmine Revolution），關鍵在於如何正確看待當前國際局勢並採取應對措施降低風險甚至將危機化為無形，恐怕是所有依賴糧食進口國家需要認真去思考和面對的問題。

糧食攸關民生，在經濟弱勢的國家，家庭「食物」支出佔比偏高讓「糧食危機」更惡化，一旦國際糧食市場供需失衡，糧價高得離譜，民眾受不了上街抗議，引發政壇動盪，甚至政權更替，茲事體大。想要應對國際糧價的波動，關鍵在保持糧食供應充足，並讓資訊公開透明，減少資訊不對稱帶來的操作空間。

所幸在經過2028年糧食危機慘痛教訓後，未免重蹈覆轍，愈來愈多國家不斷提升糧食自我保障能力；例如中國大陸將糧食安全視為戰略問題，透過實施藏糧於地、藏糧於技戰略，糧食連年豐收、庫存充裕，人均糧食佔有量約500公斤，高於國際公認的安全線，讓中國人飯碗端得更穩。歐盟也推出首個跨國戰略儲備計畫，將食品與糧食、水、燃料及藥品等基本必需品納入其中，藉此加強歐盟應對天災、軍事衝突或疫情等突發危機韌性

日本政府法定儲備約100萬噸進口稻米，以應對極端糧食危機，民間與家庭則普遍推行至少三天至一週的存糧。新加坡超過九成糧食依賴進口，易受全球糧食供應中斷影響，為此分別與泰國和越南簽署「糧食保障合作備忘錄」與簽署「稻米貿易合作備忘錄」，來以確保該國的糧食供應安全與穩定；台灣天災頻仍，糧食自給率嚴重不足，超過六成依賴進口，但白米庫存逾十個月，面對中國的武力恫嚇，目前已將戰備存糧從30天增至120天。

從目前的市場變化來看，短期內尚不存在全球糧食供應全面失控的跡象，但食品價格確實出現反彈跡象；若能藉由此次提醒，認真檢視當前我們應對糧食機制是否完備並予以補強，將危機化為無形，是全民之福。