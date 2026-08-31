能撼動美元霸權的是科技 專家推演三情境 這個最堪憂

專家指出，全球貨幣必須在穩固的基礎上朝多極化發展，且不讓金融體系走向碎片化，才有可能撼動美元在金融市場的主導地位。（路透）

美元霸主地位理應正在瓦解，全球各地決策者也不斷談論「去美元化」的可能性，但最新研究發現，美元的對手其實高度分散，有望撼動美元霸權的會是金融創新。

美國公共債務攀升、外界憂心央行獨立性遭侵蝕，加上美國透過金融制裁將美元武器化的作法，都應促使各國分散資產配置、降低對美元的依賴。近年也確實有許多新的美元競爭者出現，各國央行國際準備中的黃金占比也大幅上升。目前美元占全球外匯存底的比重，已由2000年的71%降至57%。過去讓美國財政部能以相對優惠利率發債的「美元特權」，如今也幾乎消失。

這似乎為全球貨幣體系走向多極格局創造了條件。不過，康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）在傑克森洞央行年會上發表的新研究中發現：與其說全球貨幣正在形成穩定的多極體系，並帶來有益的競爭，美元的潛在對手其實高度分散。

歐元、日圓和英鎊等傳統準備貨幣，地位均有所下滑。澳幣、加幣和瑞郎在跨境支付與外匯存底中的合計占比雖然增加，但這些貨幣背後是規模較小的經濟體，金融市場深度也有限。另外，人民幣國際化目前已陷入停滯，受累於中國政府持續限制資本流動。

普拉薩德表示，真正可能撼動美元主導地位的，或許是科技。

許多央行正在試驗區塊鏈等技術，希望提升跨國支付的速度和效率，並降低其成本。降低跨境交易障礙的技術，也將讓私人投資者更易取得海外資產、在全球資本市場尋得資金。這應該有助於讓各種貨幣都有機會在更公平的環境下競爭。

但實際情況可能大不相同。首先，美國資本市場的規模遠大於其他國家，且該國率先為民間部門的創新清算技術創造有利條件，反而可能進一步鞏固美元主導地位。

以穩定幣為例，目前流通中的穩定幣絕大多數以美元計價，一方面是因為美國政府對加密貨幣態度友善，另一方面是全球許多地區對美元仍有強勁需求。分析顯示，跨境交易障礙降低與市場深度之間的交互作用，可能有利於以美元計價的債務工具及其他證券的發行與需求。

普拉薩德指出，金融創新雖然讓小型經濟體的貨幣更具競爭力，但實際上卻使許多新興市場與開發中經濟體面臨更大風險，因為取得外幣資產和支付系統變得更容易，本國貨幣與金融主權可能受到威脅。那些把自己隔絕於新技術之外，而不是投入必要工作、強化本國市場與制度的國家，將最為脆弱。

簡言之，金融創新可能帶來三種結果。一是真正的貨幣多極體系，即各種貨幣在穩固的基礎上相互競爭，治理良好的國家將會受益，治理不佳的國家，貨幣則遭邊緣化。二是美元主導地位進一步增強，但這將使全球經濟與金融體系更容易受到美國政策變動的影響。三是金融體系走向碎片化，即沒有任何貨幣或央行獲得廣泛信任。

依照目前發展趨勢，第二種結果看來最有可能。不過，美國若採取不顧後果的政策，仍可能導致第三種結果，而這或許是最令人擔憂的情境，因為屆時若沒有任何貨幣能得到全球投資者信任，金融市場壓力最終可能演變成難以遏止的動盪。

結果為何，很大程度取決於政府和央行是否願意擁抱創新，並強化金融市場和監管架構。假使美元持續占據主導地位，最終釀成災難，其他國家恐怕只能責怪自己。