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戰火燒向煉油廠 高盛把柴油利潤預測一口氣翻倍

編譯劉忠勇／綜合外電
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高盛預估，明年美國以布蘭特原油煉製一桶柴油的平均利潤為63美元，歐盟為49美元，...
高盛預估，明年美國以布蘭特原油煉製一桶柴油的平均利潤為63美元，歐盟為49美元，遠高於先前預估的27美元及19美元。(路透)

高盛警告，中東及俄烏戰事使全球煉油產能更加吃緊，並把明年柴油煉油利潤預測調高逾一倍。

高盛分析師格里斯比（Yulia Zhestkova Grigsby）及史圖文（Daan Struyven）在報告中指出：「中東及俄羅斯煉油廠遇襲次數增加，使原已吃緊的全球煉油產能進一步受限，成品油利潤因而升至新高。柴油仍是這波漲勢的核心。」

分析師表示，目前煉油廠停產規模比季節性正常水準高出60%；儘管需求有所減少，成品油庫存仍持續下降。

高盛預估，明年美國以布蘭特原油煉製一桶柴油的平均利潤為63美元，歐盟為49美元，遠高於先前預估的27美元及19美元。

全球正面臨燃料危機，汽油等成品油價格漲幅遠超過原油。俄羅斯把柴油出口禁令延長至9月，預料將使供應吃緊情況惡化；全球第二大柴油進口國巴西需求也將回升。北半球冬季將至，取暖需求同樣可望增加。

高盛分析師在8月28日的報告中指出，波斯灣原油出口量可能已恢復至戰前的70%至80%，成品油出口卻只有戰前的40%。分析師表示：「煉油廠要全面恢復運轉，全球地緣政治情勢必須降溫。」

殼牌（Shell）執行長薩萬（Wael Sawan）上周表示，成品油市場正面臨「三重威脅」，包括俄羅斯煉油廠遇襲、波斯灣航運風險，以及紅海航運危機。

道達爾能源（TotalEnergies）執行長普揚（Patrick Pouyanne）則表示，雖然已有部分原油船通過荷莫茲海峽，卻沒有任何成品油運出。

精華 FAQ

  • 高盛認為，中東及俄羅斯煉油廠遇襲，使全球煉油產能更緊，成品油供應被壓縮，柴油價格與利潤因而升至更高水準。

  • 高盛預估，明年美國以布蘭特原油煉製一桶柴油的平均利潤為63美元，歐盟為49美元，分別較先前預估的27美元與19美元大幅提高。

  • 俄羅斯延長柴油出口禁令、巴西需求回升、北半球冬季取暖需求增加，加上波斯灣與紅海航運風險，使成品油出口更難恢復正常。

高盛 俄羅斯 油價

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