日圓再破160 貝森特仍稱控制得還不錯：安倍經濟學已到盡頭

貝森特說，日銀總裁植田和男獲得首相高市早苗支持，相信他會在貨幣政策上「作出正確決定」。（美聯社）

美國財政部長貝森特 周日表示，近日日圓走勢「控制得還不錯」，顯示美方不認為日圓再度貶值，已出現上月促使美日罕見聯手干預匯市的失序情況。

日圓上周五貶破160日圓兌1美元。市場普遍認為，跌破這道關卡將提高當局干預的可能性，也使投資人更加關注美日是否會再次出手支撐日圓。日圓兌美元30日上午變動不大報160。

路透問貝森特，日本銀行（央行 ）是否應考慮連續升息，遏止日圓貶勢？貝森特說，日銀總裁植田和男獲得首相高市早苗支持，相信他會在貨幣政策上「作出正確決定」。

被問到日銀是否應更積極升息時，貝森特說：「我不會告訴他們該怎麼做。我要說的是，我認為安倍 經濟學大概已經走到盡頭；那是一套推動再通膨的政策。」

安倍經濟學由已故日本首相安倍晉三於2013年推出，結合大規模貨幣寬鬆、擴張財政支出及提高日本經濟成長潛力等措施，目的在使日本擺脫長期通縮。

20國集團（G20）財金首長將自周一起，在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行兩天會議。貝森特表示，他計畫在會議期間和植田和男會面。

談到植田和男，貝森特說：「我認識他15年了。他是一位傑出的經濟學家。我認為，市場低估了他看市場的眼光。」

被問到日圓走勢是否仍然失序時，貝森特回答：「不會，我認為走勢控制得還不錯。」

日本及美國7月31日罕見聯手買進日圓，展現阻止日圓及日本公債遭到拋售、進而波及全球市場的決心。

貝森特先前曾多次呼籲日銀升息，以對抗通膨及日圓不受歡迎的貶勢。相關談話使市場幾乎完全反映日銀9月政策會議升息的可能性。

貝森特接受路透訪問時表示，日本已經「戰勝」通縮，並在高市領導下轉向「高市經濟學」，如今可望享受過去振興經濟政策帶來的成果。

他認為，「高市經濟學」對股東更為有利，也大幅鬆綁規範，尤其是勞動市場，減少政府干預。

談到對日本財政政策的建議時，貝森特說：「我認為，他們只要享受安倍經濟學的成果，讓政策繼續發揮作用即可。」