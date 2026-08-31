公債殖利率漲 美伊開戰後G7償債成本增160億
美伊戰爭帶動全球公債殖利率上揚，已使G7償債成本增加160億美元，若趨勢延續，未來成本還會再攀升。
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美伊戰爭帶動全球公債殖利率上揚，已使G7償債成本增加160億美元，若趨勢延續，未來成本還會再攀升。
自2月美伊戰爭開打以來，全球公債殖利率攀揚，已推升全球已開發國家的償債成本上百億美元，加重財政壓力。
英國金融時報(FT)在分析政府發債數據後發現，七大工業國集團(G7)自美伊開戰後，已額外增加160億美元的債務融資成本，若各國公債殖利率續升，預估到明年第一季時，G7的償債成本將再增加340億美元。
作為G7最大經濟體與全球最大主權債務市場的美國，美伊開打後增加的債務負擔估算達106億美元，占了G7新增融資成本的三分之二，若公債殖利率續揚，預料到2027年第1季時將額外增加217億美元的償債成本。
美伊戰爭導致荷莫茲海峽實質封閉，掀起能源供應危機，英國、義大利、德國、日本等能源進口大國的通膨預期隨之攀升，也提高償債成本。
比起G7整體的公共支出承諾，新增的債務金額雖仍有限，但可能進一步加重各國政府原已吃緊的財政壓力。
Jefferies首席歐洲經濟學者庫瑪爾警告，「利率上漲是股市與信用市場的最大風險之一」，「我們正進入利率進一步上揚會同時成為股票與信用市場利空的領域」，若關鍵的美國10年期公債殖利率升破5%，可能引發股市的負面反應。
經濟學者警告，還有幾項因素也可能加重公債殖利率的上漲壓力。彼特森國際經濟研究所(PIIE)所長波森表示，「除了通膨風險，美國、法國、日本，以及不時出現問題的英國、甚至德國，政治穩定都面臨實質風險」，「還有地緣政治」，「國防支出提高、人口需求增加、基礎建設支出增長，以及美國以外地區綠能支出攀升，都構成實質利率的上行壓力。」
法國興業銀行(Société Générale)歐洲首席經濟學者馬丁尼茲表示，這個趨勢反映市場正在「對資本不再那麼充裕的世界重新定價」，政府正日益和與AI投資熱潮及其他結構性的支出需求，角逐有限的儲蓄。
根據英國金融時報分析政府發債數據，G7自美伊開戰後已額外增加160億美元債務融資成本；若殖利率持續走高，到明年第一季還可能再增340億美元。 美國的新增債務負擔估算達106億美元，占G7新增融資成本約三分之二。因為美國是G7最大經濟體，也是全球最大主權債務市場，利率上升影響最明顯。 專家認為利率上漲不只會推高政府償債成本，也可能成為股市與信用市場的重大風險；若美國10年期公債殖利率升破5%，股市可能出現負面反應。
精華 FAQ
根據英國金融時報分析政府發債數據，G7自美伊開戰後已額外增加160億美元債務融資成本；若殖利率持續走高，到明年第一季還可能再增340億美元。
美國的新增債務負擔估算達106億美元，占G7新增融資成本約三分之二。因為美國是G7最大經濟體，也是全球最大主權債務市場，利率上升影響最明顯。
專家認為利率上漲不只會推高政府償債成本，也可能成為股市與信用市場的重大風險；若美國10年期公債殖利率升破5%，股市可能出現負面反應。
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