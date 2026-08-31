AI高成本低獲利 引發投資疑慮

AI產品價格下跌同時，材料價格卻因供應不足而上漲。夾在兩者之間的科技巨頭，其投資報酬展望引發市場憂慮。（路透）

人工智慧（AI）使用成本日益下滑，建置AI服務的費用卻與日俱增，令投資人對AI概念股的獲利和股價展望有疑慮。

彭博資訊報導，最近網路上出現免費AI模型「Ox Alpha」，執行效能幾可媲美現有尖端AI模型。OpenAI則調降旗艦模型價格，一個月來三度降價。AI價格指標「Silicon Data LLM詞元支出指數」7月閃現警訊後一路下滑。

與此同時，從晶圓代工到記憶體晶片，半導體市場進入結構性供應不足時期，顯示算力成本仍居高不下。Nvidia輝達 （另稱英偉達）一些大客戶被告知，內建輝達AI晶片的伺服器將漲價，明年初交貨的許多系統漲幅逾15%。三星電子高階晶圓代工新訂單漲價多達15%，並與資料中心買家簽長約鎖死記憶體價格。SK海力士警告，明年記憶體供應吃緊將惡化。

換言之，在AI產品價格下跌同時，材料價格卻因供應不足而上漲。夾在兩者之間的業者，投資報酬展望引起憂慮。

多頭人士反駁：AI成本降低可刺激用量，量大就有賺頭。目前近六成美國企業付費使用AI。美國三家超大規模業者上季雲端營收合計約1060億美元，比去年同期增加逾40%。支出管理平台Ramp估計，重度企業用戶平均每月每名員工的AI支出約7400美元。

也就是說，只要用量持續擴增，盈餘報告終究會呈現投資報酬，一如昔日電子商務公司獲利雖來得遲，但一旦轉盈就日進斗金。屆時，便宜AI即可支付一切，包括償債。

但彭博專欄作家巴諾特指出，這種如意算盤出錯機率不低。AI產品價格若繼續以目前這種速度下跌，材料價格卻因缺貨愈漲愈兇，同時槓桿融資成本愈來愈高，又賣給尚不知如何評估AI相關收益的客戶。這種產品要收割獲利果實，需要太多條件配合。

7月時，市場關注焦點是AI訂價權能否維繫。如今，訂價權證實遭兩端夾擊：買方那端逼降價，供應商那端要漲價。就連財報令市場寬心的輝達也警告，記憶體成本上揚可能壓縮利潤。目前市場大致淡定，但風險溢價已升高。