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歐盟紓解住房壓力 盯上Airbnb等短租平台

編譯吳孟真／綜合報導
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英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會正準備立法幫助苦於房屋短缺的成員國，打擊Airbnb等假日租屋平台，允許熱門觀光聖地實施符合比例的措施，以緩解住房壓力。

知情人士透露，歐盟即將推出的「可負擔住房法案」（Affordable Housing Act），將訂立相關標準，各城市與地區可據此採取符合比例的措施，以緩解住房壓力。地方政府聲稱，度假短租加劇住房短缺，並推高居民住房成本。

歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，2015年至2025年間，歐盟房價上漲近三分之二，租金也漲逾20%。許多成員國房價漲幅超過家庭所得增幅，使年輕世代愈來愈難以進入房市。主因在於，受到都市規劃限制的影響，新屋供給落後需求，尤其在人口稠密的都會區。

歐盟執委會聯合研究中心（JRC）研究則發現，短期租賃愈普遍的地區，住房成本往往愈高。JRC也指出，雖然短租僅占歐盟整體住宅總量的1.2%，但在部分觀光熱點，比率可能高達20%，例如義大利索倫托和克羅埃西亞的杜布羅夫尼克等地。

短期租賃近年頻頻引發觀光業者與地方政府間的法律爭議。阿姆斯特丹、佛羅倫斯和巴黎等城市，近年來陸續祭出限制措施，包含透過許可制度限制短租房源數量，或設定單一住宅每年可出租給旅客的天數上限，巴塞隆納更計劃在2028年前全面淘汰公寓式觀光短租。

但許多限制措施面臨房東與觀光業者的法律挑戰，業者主張這些規定侵犯歐盟法律保障的提供服務的自由。佛羅倫斯市議員維奇尼說，「不管採取什麼措施限制度假短租，都會有人提告」。

歐盟各地法院的判決結果也往往不一致，或不夠明確。

在2020年的一項指標性案件中，歐盟最高法院判定，只要限制措施符合比例原則，地方政府可以住房短缺為由，管制短租。法國房地產法律師德爾伊指出，但「符合比例原則」的具體標準，仍可能成為訴訟的爭議點，使各城市始終處於法律不確定性之中。

Airbnb等平台則否認短租是造成住房短缺的原因，並強調觀光活動可為地方帶來經濟效益。Airbnb歐盟政府事務主管馬夫羅斯表示，「對短租祭出極為嚴格的限制，也不太可能對房價產生影響」，但這麼做「卻會造成實際、且非常具體的經濟衝擊」。

精華 FAQ

  • 歐盟執委會正籌備「可負擔住房法案」，打算訂立標準，讓各城市與地區可依比例原則對短租平台採取管制措施，以緩解住房短缺與居住成本上升問題。

  • 地方政府認為短租會壓縮長租供給、推高房價與租金。JRC研究也指出，短租越普遍的地區住房成本往往越高，部分觀光熱點甚至有相當高的短租占比。

  • 爭議焦點在於限制是否符合比例原則，以及是否侵犯歐盟保障的服務自由。雖然歐盟法院曾允許為住房短缺管制短租，但具體標準不明，仍讓各城市面臨訴訟風險。

Airbnb 歐盟 房價

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