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巴隆：AI泡沫短期不會破 股市仍有續航空間

財經新聞組／綜合報導
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在市場對人工智慧（AI）泡沫的憂慮甚囂塵上之際，巴隆金融周刊（Barron's）根據美國250年來的歷史經驗分析，AI資本支出仍有成長空間，泡沫短期還不會破滅，暗示AI交易與股市漲勢仍有續航空間。

科技業2024年以來已支出約5000億美元於晶片、3500億美元於電力基建、2000億美元於營建、1000億美元於網路，Meta微軟、亞馬遜及Google母公司Alphabet等四大雲端服務供應商（CSP）今年支出總額將逼近7000億美元，明年預估達1兆美元。

不過，巴隆根據美國電氣化、鐵路建設及網際網路泡沫等資本支出熱潮的歷史經驗指出，在情勢真正棘手之前，經濟能吸納的轉型式科技支出額，相當於國內生產毛額（GDP）的25%。

國際貨幣基金（IMF）預測，美國今年GDP規模約32.38兆美元，以25%計算的警戒水準為8.095兆美元，顯示AI支出還沒達到這個水準，以四大CSP、甲骨文、SpaceX、Anthropic及OpenAI等業者目前的支出速度計算，AI支出要到2030年代初才會觸及警戒線。

Melius研究公司分析師瑞茲認為，「我們將繼續前行」，AI支出規模與持續時間「將超乎任何人所想」。

精華 FAQ

  • 巴隆指出，從美國過去電氣化、鐵路與網際網路等資本支出熱潮觀察，經濟通常可先吸納大量轉型投資，目前AI支出仍未達到危險門檻，因此短期泡沫不易破裂。

  • 內文稱，科技業2024年以來已投入約5000億美元於晶片、3500億美元於電力基建、2000億美元於營建與1000億美元於網路，四大CSP今年支出逼近7000億美元，明年更可能達1兆美元。

  • 巴隆依據歷史經驗推估，轉型式科技支出若達GDP的25%才可能出現壓力；以IMF預測美國今年GDP約32.38兆美元計算，警戒水準約8.095兆美元，AI支出估計要到2030年代初才會觸及。

Google 微軟 Meta

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