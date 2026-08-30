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長江存儲明年NAND產量拚增近25% 追趕三星、SK海力士

編譯吳孟真／綜合外電
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市場預估，長江存儲（YMTC）明年將提高NAND晶圓產量近25%至250萬片，希...
市場預估，長江存儲（YMTC）明年將提高NAND晶圓產量近25%至250萬片，希望趕上南韓對手。（路透）

產業消息來源30日表示，研調機構Omdia預測，中國記憶體業者長江存儲（YMTC）明年將提高快閃記憶體（NAND）產量近25%。由於該公司目標在明年底躍居全球NAND一哥，還有人估計，產量或許會提高一倍以上。

韓國先鋒報報導，長江存儲的NAND產量，將從今年的201萬片，明年增加48.6萬片至250萬片，這波擴產主要將由長江存儲位於武漢的第三座工廠帶動，該廠預計年底開始初步營運，年產量預估從今年的9萬片，明年大幅增至57.5萬片。

相較下，三星電子的NAND晶圓產量預估將從今年的477萬片，明年小幅增加至485萬片。SK海力士若計入美國子公司Solidigm，產量預計從279萬片增至287萬片。

據報導，長江存儲在籌備首次公開發行股票（IPO）之際，已設定目標在明年底前成為全球最大NAND供應商，直接挑戰市場龍頭三星電子與SK海力士。這意味著長江存儲的產量必須增加一倍以上，增幅遠大於Omdia預估。該公司最快第4季掛牌，可望為武漢廠及其他晶圓廠提供更多資金，以支持產量倍增目標。

三星電子與SK海力士目前將投資重心放在DRAM與高頻寬記憶體（HBM），因此在2028年前大幅擴充NAND產能的可能性不高。

三星計劃在平澤P5廠區生產NAND，預計在2027年至2030年間分階段啟動營運。SK海力士計劃明年2月在清州興建M17晶圓廠，首座無塵室預計2028年12月啟用。

投資時程的落差引發擔憂，南韓擔心當地晶片業者在新產線投產前，恐流失部分NAND市占率。此外，長江存儲快速擴產，最終可能對NAND價格構成壓力。TrendForce預估，新產能陸續進入市場及消費電子產品需求持續疲弱，NAND供應明年下半年起將轉趨寬鬆。

長江存儲今年第2季超車日本鎧俠（Kioxia），成為全球第三大NAND供應商，但營收仍居第五，部分原因為在價格較高的企業級固態硬碟（SSD）市場布局有限。

精華 FAQ

  • Omdia預估，長江存儲明年NAND產量將從今年201萬片增至250萬片，約增加25%。其中最大動能來自武漢第三座工廠，該廠預計年底初步營運。

  • 三星與SK海力士目前把投資重心放在DRAM與HBM，NAND擴產相對保守。兩家公司明年產量僅小幅增加，短期內難以像長江存儲那樣快速擴張。

  • 隨著新產能陸續開出，加上消費電子需求仍偏弱，NAND供應明年下半年可能轉趨寬鬆，進而對市場價格形成下行壓力，也可能影響南韓業者市占。

三星 武漢

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