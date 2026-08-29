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日圓貶值加物價上漲 日本防衛裝備最多貴7成

中央社／東京29日綜合外電報導
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受到日圓貶值與物價上漲等因素影響，主要防衛裝備較2023年度貴上4成到7成。（路...
受到日圓貶值與物價上漲等因素影響，主要防衛裝備較2023年度貴上4成到7成。（路透）

日本防衛省回顧現行2023年度到2027年度「防衛力整備計畫」的實際成果後，提出報告指出，受到日圓貶值與物價上漲等因素影響，主要防衛裝備較2023年度貴上4成到7成。

「日本經濟新聞」今天報導，具體而言，一架美國製F-35B戰鬥機在2023年度要價179億日圓，到了2026年度漲到242億日圓，大漲約35%；日本國產P-1巡邏機則從305億日圓上漲到460億日圓，漲幅多達50%左右；UH-2直升機、巡邏艦的漲幅更大，高達6成到7成多。

回顧報告也點到日本的經濟環境，國內企業物價指數從2022年平均的114.9，上升到2026年5月的134.5，漲幅約17%；匯率則是用計畫制定時所用的1美元兌108日圓，以及2026年7月1美元兌157到163日圓上下來估算。

日本現行的「防衛力整備計畫」規定，2023年度起防衛預算5年總額要達43兆日圓。若飛機或船艦的單價上漲，用相同預算總額採購的話，能買到的數量就會減少。若無法透過逐年度增加預算來吸收超出原先預估的費用，原本計畫取得的裝備就會延後到之後的年度。

而價格上漲已經壓縮現行計畫的餘裕。防衛省的報告指出，「由於執行制定計畫時未預期的事業，以及單價上漲，局部交貨已經受到影響」。

像是日本計劃在2023年度起的5年之間，取得12艘海上自衛隊護衛艦，不過截至2026年度，僅編列8艘的預算。而空中加油與運輸機原定目標是取得13架，目前仍有7架的預算未編列。若無法吸收上漲的單價，則會影響日後交貨的時程。

日本政府為了減少採購風險，正急於強化日本國內的生產。日相高市早苗政府列出的17項戰略領域，包含「防衛產業」，盼在日本國內開發小型無人機等裝備，並提高續戰能力。

不過，即便改由日本國內生產，在原物料、能源價格上升的影響之下，仍存有漲價的壓力。

精華 FAQ

  • 主因是日圓貶值與國內外物價上升，導致飛機、艦艇與相關零組件成本同步墊高。防衛省報告也指出，匯率與物價變動已明顯壓縮原本的採購預算空間。

  • F-35B戰鬥機從179億日圓升至242億日圓，約漲35%；P-1巡邏機從305億日圓升至460億日圓，約漲50%；UH-2直升機與巡邏艦的漲幅更達6成到7成多。

  • 若仍以原定43兆日圓總額採購，能買到的裝備數量會減少；若無法追加年度預算，原本計畫取得的裝備就可能延後交貨，目前部分護衛艦與加油運輸機預算也已不足。

日本

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