Kioxia攜手SanDisk 在日本建記憶體廠 高市政府將補貼

日本 記憶體大廠鎧俠（Kioxia）計畫和美國快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）聯手，將斥資逾5兆日圓（314億美元）在日本建新廠，逐年提升日本記憶體的製造產能，以提振這項現正短缺的人工智慧（AI）資料中心重要元件產量。

鎧俠執行長太田裕雄27日表示，計畫分六年投入這筆資金，光是岩手縣北上市工廠的新廠房，就預計投資1.8兆日圓。這座新廠將生產其最新的高密度3D快閃記憶體，用來處理AI服務產生的大量作業。

鎧俠這項投資將與生產夥伴SanDisk一同落實，也反映出全球記憶體大廠在提升產量和緩解全球短缺上的日益龐大壓力。全球記憶體和儲存產品的價格大漲，已壓縮到輝達、汽車業者和行動裝置製造商的獲利空間。

太田在27日下午拜會日本首相高市早苗後表示，「北上市將成為我們尖端NAND快取記憶體的首要生產中心」，「我們預期北上工廠將經歷顯著成長」；該公司期盼日本政府將補貼約三分之一的擴廠成本。

晟碟執行長格克勒（David Goeckeler）則在拜會高市後表示，「有了今天宣布的合資計畫，以及政府的支援，我們將幫助日本奠定在這項重要技術上的領導地位」，他並邀請高市參觀製造設施。為確保資料中心使用的記憶體和儲存產品供應無虞，Alphabet和Meta等科技大廠競相與供應商簽署多年合約，激發鎧俠南韓對手三星電子和SK海力士的一系列大型資本支出計畫。

同時，中國廠商長江存儲也正在低利潤的消費性市場搶攻市占率。市場擔憂未來的供過於求可能會使鎧俠此時投資落得兩頭空，並已拖累鎧俠股價。鎧俠27日會見高市前股市已收盤，終場上漲5%，但仍比6月高峰腰斬。

花旗分析師藤原毅郎表示，鎧俠可靠著手上現金，輕易籌到數十億美元的資本支出資金，「雖然該公司仍對資本支出保持審慎，但我們相信，這已展現出其有意願在必要時刻進行投資」。

鎧俠上月開始出貨其堆疊式第十代BiCS快閃記憶體，並計畫在北上廠生產用於資料中心的NAND晶片。其另一座主要生產基地三重縣四日市廠，則將集中生產智慧手機等消費性產品所需晶片。