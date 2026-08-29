日銀1個月動用了15.39兆日圓干預匯市 創紀錄

日本財務省最新資料顯示，日本過去一個月來已斥資965億美元，拉抬先前摔落40年低谷的日圓，凸顯日本當局讓日圓止血的決心。（路透）

日本 財務省28日公布資料顯示，日本政府在7月30日至8月26日期間，合計動用15.39兆日圓（約965億美元）干預匯市，規模創紀錄。日圓7月底曾貶至接近164兌1美元的40年低點，干預後一度升至155.2附近，但近期再度回落至160關卡附近。

日本政府這輪出手支撐日圓之時，日圓兌美元跌至40年最低，凸顯當局為日圓匯價築底，愈來愈願意採取積極強勢策略。今年以來，日本政府已有兩次進場干預。第一次是在4月、5月間，加上最近這次，總計兩次干預已共砸下27.13兆日圓，遠遠超過2024年全年的15.3兆日圓，改寫紀錄。

日本財務大臣片山皋月和美國財政部長貝森特在8月初證實，兩人聯手於7月31日干預日圓匯率 ，他們強調，只要證明有需要，已經準備好、會毫不猶豫再次進場。

SMBC日興證券資深外匯策略師丸山倫人說，政府干預日圓今年已經花這麼多錢，但現在日圓兌美元匯價又徘徊在只略未貶破160日圓兌1美元的價位，「這告訴你，日圓走弱的壓力有多大」。

160關卡目前一直守住，主要是交易員在美國明示介入後，又看到當局似乎真的對投入多少代價沒有設限，態度變得謹慎，防範美日再次聯手。

日圓前景除了看日本銀行（央行）是否採取行動調升利息之外，美國的政策也同樣重要。

近期，日本銀行（BOJ）貨幣政策正常化步伐也引發市場高度關注，日銀副總裁冰見野良三近日表示，對9月升息仍持開放態度，並未反駁市場對加速緊縮的預期。然而，日圓28日仍不敵鷹派訊號走弱，日圓兌美元昨天一度貶至159.7。

台灣國銀分析，若日銀於9月再度升息，將創下總裁植田和男任內最短升息間隔，打破過去約每半年升息一次的節奏；在政策正常化預期支撐下，日圓對美元進一步大貶空間有限，160整數關卡附近將構成關鍵的技術壓力區。