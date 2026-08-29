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記憶體晶片擴產後供過於求？SK海力士反駁：會缺到2030年

編譯季晶晶／綜合報導
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南韓記憶體晶片大廠SK海力士預期，全球記憶體晶片短缺可能持續至2030年底，駁斥擴產後記憶體晶片供過於求的憂慮，因為在人工智慧時代，記憶體晶片不再只是通用商品。

SK海力士正加快擴產，27日在印第安納州為其美國首座高頻寬記憶體（HBM）先進封裝廠舉行動土典禮，投資額提高至逾40億美元，新廠的無塵室預計2028年下半年啟用，2029年第3季量產下一代HBM4E，最終年產能上看數十萬片晶圓。屆時，南韓生產的先進晶圓將送往印第安納州封裝、測試，再供應給輝達微軟與Google等美國客戶。

SK海力士執行長郭魯正表示，AI客戶需求依然強勁，即使下一波景氣轉折出現，也不太可能重演過去需求突然急凍的情況，需求可能緩步減少，甚至維持在高原期，不會像過去幾輪循環般急轉直下，關鍵在於AI正在改變記憶體產業的遊戲規則。

他指出，過去記憶體晶片高度標準化，業者在景氣好時競相擴產，很容易從缺貨迅速轉為供過於求，但AI時代，HBM等產品針對客戶的特定需求加強客製化，「商業模式已從100%通用商品，轉向局部或完全客製化的產品」，需要與終端客戶更緊密合作，也代表更容易預測市場需求。另一方面，SK海力士也準備深化日本布局。彭博報導，該公司正研究與日本客戶及供應商共同開發NAND技術。鎧俠（Kioxia）股權結構近期出現變化，為SK海力士持有股份的投資工具已成為鎧俠最大股東，持股比14.19%。

精華 FAQ

  • 該公司認為AI客戶需求依然強勁，HBM等產品已從標準化商品轉向客製化，供需變化更可預測，因此不易重演過去那種突然急凍、迅速轉為供過於求的循環。

  • SK海力士在印第安納州打造美國首座HBM先進封裝廠，投資額提高至逾40億美元，預計2028年下半年啟用無塵室，並在2029年第3季量產下一代HBM4E。

  • 除了美國封裝廠，SK海力士也準備深化日本布局，正研究與日本客戶及供應商共同開發NAND技術；同時，與鎧俠相關的投資工具已成為其最大股東。

印第安納州 微軟 輝達

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