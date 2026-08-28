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日債基金吸金15億美元 創新高紀錄 投資人生戒心

編譯陳苓／綜合報導
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日本公債殖利率升至數十年新高，讓日債基金大受歡迎，今年迄今全球吸金額達15億美元，寫歷來新高。但有些投資人擔心殖利率將續升，仍保持戒心。

晨星（Morningstar）數據指出，日債ETF今年來淨流入15億美元，創紀錄之最，遠遠超越去年全年的5.5億美元。這些ETF主要在歐洲註冊，對日本公債有大量配置。

晨星表示，這表示歐洲投資人對固定收益資產的胃口日增，並且走向多元化、減少對美國資產的依賴。

全球最大托管銀行紐約梅隆銀行（BNY）上周也說，日本境外註冊的帳戶，今年來向日本公債投入47億美元，而2025年全年為51億美元。該行表示，7月淨流入28億美元，為一年多來之最。

倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，日本10年期公債殖利率本月稍早升至2.93%，為1990年代中期以來新高。相形之下，今年年初殖利率為2.1%，2022年初更只有0.1%。日本因通膨升溫，促使央行升息應對。

梅隆銀行資深市場策略師張偉勤說：「日本公債殖利率上升，成為投資選項之一」。外國投資人受到吸引，是由於歐美利率高於日本，匯率避險後，實際上能取得更高收益。

然而，對照日本公債整體市場的約8兆美元，今年的淨流入資金仍非常少，主要是許多投資人憂慮日債殖利率可能繼續攀升；債券殖利率與價格呈反向走勢。

瑞士百達財富管理（Pictet Wealth Management）的固定收益主管表示，百達目前減碼日本公債，但若日圓回穩、且市場開始計入日銀持續升息影響，考慮把日本公債評等升至「中立」。

精華 FAQ

  • 主因是日本公債殖利率升到多年高點，讓固定收益報酬變得更有吸引力；同時歐洲投資人也在尋求多元化，減少對美國資產的依賴。

  • 晨星數據顯示，日債ETF今年來淨流入15億美元，遠高於去年全年的5.5億美元，並創下歷來最高紀錄，顯示需求明顯升溫。

  • 雖然資金流入增加，但相較約8兆美元的日本公債市場規模仍屬有限；投資人擔心殖利率可能繼續上升，債券價格因此承壓。

殖利率 日本

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