我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

金融服務重鎮漸轉向亞太 研究：9年後創造附加價值將超越美國

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德勤26日發表報告指出，金融服務業重心正逐漸轉向亞太地區。圖為新加坡金融大樓林立...
德勤26日發表報告指出，金融服務業重心正逐漸轉向亞太地區。圖為新加坡金融大樓林立。(美聯社)

最新研究顯示，國際金融服務業重心正逐漸轉向亞太地區，預期到2035年，此區金融服務業所創造的附加價值有望達4.8兆美元，超越美國的4.3兆美元，主要受惠於亞太經濟持續成長及財富增加。

國際會計師事務所德勤（Deloitte）在26日發表的報告中預估，亞太地區經濟規模到2030年將達54兆美元，較2024年成長37%，增幅超越全球，而金融服務業產生的附加價值將以每年6.5%的步調成長，到2035年規模可望達4.8兆美元。

支撐這一發展的因素包括金融產品廣泛應用、資金來源更多元化以及持續的技術現代化。

德勤將「附加價值」定義為金融服務業對經濟產出的貢獻，計算方式是以放款、保險及交易等活動所產生的收入，扣除提供這些服務所需的投入成本。

德勤預測，中國的金融服務業附加價值規模將持續領先亞太市場，到2035年將創造近2.7兆美元；印度將以4,650億美元居次，接下來為日本與澳洲。台灣排名第11，但報告強調，由於基礎資料存在限制，關於台灣的預測僅採用基準情境，而非高成長情境。

德勤亞太金融服務業主管約翰斯頓表示：「中國的題材主要在於其龐大的經濟規模、在原本就已十分龐大的人口基礎上持續壯大的中產階級，以及在支付與代幣化領域的重大創新。」他還說，至於中國以外的市場，菲律賓及印尼等國快速成長，加上主權財富基金崛起，將擴大可供投資的資金池。

報告也指出，金融服務業正面臨一段複雜的轉型期，因為競爭日益激烈，德勤也重新定義亞太地區未來發展的關鍵競爭四大戰場：一，塑造新金融體系，包含取得銀行以外的更廣泛融資管道、且數位資產和代幣化正在重塑資金和資產的流動方式；二、贏得客戶，同時投資於能夠推動未來需求的產品、通路和商業模式；三、因應AI轉折，將生產力提升轉化為收入成長；四、與監管機關互動，因應不斷變化的監管環境和不斷上漲的法遵成本。

精華 FAQ

  • 主因是亞太經濟持續擴張、財富累積加速，加上金融產品普及、資金來源多元與技術現代化，推動金融服務附加價值穩定成長，預計2035年達4.8兆美元。

  • 中國將持續領先亞太，2035年金融附加價值近2.7兆美元；印度以4,650億美元居次。德勤認為，中國靠龐大經濟與中產階級擴張，印度則受惠於成長動能。

  • 四大戰場包括：塑造新金融體系、贏得客戶、因應AI轉折、與監管機關互動。重點在於擴大融資管道、推動新產品與通路，並把AI生產力轉化為營收。

上一則

「1美元商店」生意變好 中高收入者也愛買 透露1經濟警訊

下一則

iPhone18發表會 9月9日登場 首款折疊機、手表等同步上秀

延伸閱讀

Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價

Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價
AI砸錢熱潮拉大差距 美企投資增幅遠超歐洲

AI砸錢熱潮拉大差距 美企投資增幅遠超歐洲
美長債殖利率竄升不尋常 伊爾艾朗：4股驅動力造成

美長債殖利率竄升不尋常 伊爾艾朗：4股驅動力造成
四大CSP上修2026年資本支出達7,450億美元新高

四大CSP上修2026年資本支出達7,450億美元新高

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻