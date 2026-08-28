我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

廠商賣70吋以上更賺？ 大尺寸電視今年出貨量激增

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電視製造商為求更高利潤，聚焦生產大尺寸機種。(美聯社)
電視製造商為求更高利潤，聚焦生產大尺寸機種。(美聯社)

調研公司Counterpoint Research的數據顯示，今年70吋以上的液晶顯示（LCD）電視機全球出貨量預估將大增，與四年前相比，成長幅度高達80%。主要因為記憶體漲價而電視機的零售價又走低，廠商必須趕緊轉向生產較大尺寸的機種，才能提高利潤。

此外，日本主要電器零售商Bic Camera也說，愈來愈多電視機消費者購買大尺寸電視，因為要換掉家裡覺得螢幕太小的舊機。

Counterpoint說，今年全年70吋以上的液晶電視出貨量，預估可由2022年的1674萬台，增至3011萬台。其中70幾吋的機種成長40%，80幾吋的增加兩倍，98吋以上的增加11倍。

電視機朝大尺寸發展，也因為這個產品在品牌間的差異性持續降低，逐漸成為日常用品，售價呈現穩定走低。尺寸愈大的電視價格愈高，讓製造商和零售商獲得較佳利潤。同時，愈來愈多消費者用手機來看影片；製造商針對還要看電視的人，生產重點放在利潤高的大電視。

以在東京的一家電器零售商的售價為例，一台98吋Mini LED電視機，價格依不同品牌，價格最低也要50萬日圓，最高可到200萬日圓（約1.3萬美元）。

Counterpoint表示，電視機所用的面板在大量交易的報價呈現下跌趨勢。75吋LCD面板今年預期將跌至每片239美元，跟十年前比，跌了70%。85吋的同期間跌幅60%，今年估會跌至310美元。

然而記憶體DRAM的價格卻是飛漲，使得電視機製造商必須生產更大尺寸的機種，才能穩住獲利。

DRAM價格因為記憶體製造商優先生產提供給AI資料中心的品項，可以給傳統消費電子產品的數量短缺而且大漲價。

另一家調研公司Omdia指出，今年第2季時，一台32吋電視的主要電路板占總體零組件成本37%，比去年同期占比只有13%，激增24個百分點。主要電路板正是DRAM和其他記憶體所在之處。而如果是75吋電視，成本占比就只增加12個百分點至20%。可見，大尺寸電視更容易吸收記憶體所增的成本。

精華 FAQ

  • 主因是面板售價下跌、品牌差異縮小，但DRAM等記憶體成本上升，廠商為了維持獲利，改以生產更大尺寸電視來提高單機毛利。

  • Counterpoint預估今年70吋以上LCD電視全球出貨量將達3011萬台，較2022年的1674萬台大增；其中70幾吋成長40%，80幾吋增加2倍，98吋以上更暴增11倍。

  • 因為Omdia指出，小尺寸電視的主要電路板與DRAM成本占比上升更劇烈，32吋機種成本壓力特別大；相較之下，75吋電視的成本增加較少，更容易消化記憶體漲價。

零售商 日本

上一則

「1美元商店」生意變好 中高收入者也愛買 透露1經濟警訊

下一則

iPhone18發表會 9月9日登場 首款折疊機、手表等同步上秀

延伸閱讀

Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價

Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價
1公斤DRAM能換620克黃金 南韓DRAM出口單價繼續暴增 漲幅比金價剽悍

1公斤DRAM能換620克黃金 南韓DRAM出口單價繼續暴增 漲幅比金價剽悍
中芯迎拉貨潮 Q2晶圓售價增5.7% Q3喊漲

中芯迎拉貨潮 Q2晶圓售價增5.7% Q3喊漲
政策補貼、內需加持迎來爆發期 DRAM業加速洗牌 長鑫拚追上美光

政策補貼、內需加持迎來爆發期 DRAM業加速洗牌 長鑫拚追上美光

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻