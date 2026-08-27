日本推區塊鏈交割 有助資金效率最大化
日本準備開始建立下個世代的支付系統基礎建設。初期目標是，使用區塊鏈技術，讓股票與日本公債交易，能在一天內的任何時間都立即完成交割。如此作法有助資金效率最大化，消除「結算風險」，降低交易成本，同時防止資金外流。
日本金融廳、財務省、日本銀行（央行）和金融機構已成立一個研究小組，預定最快在明年初擬定發展計畫，內容涵蓋：區塊鏈使用設計、各機構部門的責任分工、未來作業藍圖。一旦發展計畫經正式核定，估計區塊鏈系統可望2030年代初期能夠開始運作。相關預算將自2027會計年度開始編列。
各銀行在日銀的經常帳戶一定比率將轉為數位貨幣，也就是代幣（Token），流通於區塊鏈上，成為一種央行數位貨幣。
日本目前股票交易的交割時間為兩天，日本公債的交割日則是交易日的後一天。未來新一代區塊鏈系統上線後，即時交割可令投資人立即啟動再投資。日本三大銀行以及主要證券公司，已在執行一個前導計畫，於區塊鏈上管理及分配已經代幣化的股票和日債。政府和日銀規劃提供的新一代交割基礎架構，將支持民間金融證券業者相關部署。
區塊鏈交割系統的設立，亦有助日本的國際匯兌。國際清算銀行2024年已展開以區塊鏈為基礎的跨境支付前導方案，日銀有參加，現在日本政府的布局正好為此打下基礎。
主要是建立下一代支付與交割基礎建設，讓股票與日本公債能即時完成交割，進而提升資金運用效率、降低交易成本，並減少結算風險與資金外流。 日本金融廳、財務省、日銀與金融機構已組研究小組，最快明年初擬定發展計畫；若正式核定，區塊鏈系統預估可於2030年代初期開始運作，2027會計年度起編列相關預算。 日銀帳戶的一定比率可能轉為代幣形式，在區塊鏈上流通，成為央行數位貨幣的一部分。這不僅支援即時交割，也可配合國際清算銀行的跨境支付試驗。
精華 FAQ
主要是建立下一代支付與交割基礎建設，讓股票與日本公債能即時完成交割，進而提升資金運用效率、降低交易成本，並減少結算風險與資金外流。
日本金融廳、財務省、日銀與金融機構已組研究小組，最快明年初擬定發展計畫；若正式核定，區塊鏈系統預估可於2030年代初期開始運作，2027會計年度起編列相關預算。
日銀帳戶的一定比率可能轉為代幣形式，在區塊鏈上流通，成為央行數位貨幣的一部分。這不僅支援即時交割，也可配合國際清算銀行的跨境支付試驗。
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