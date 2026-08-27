我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

日本推區塊鏈交割 有助資金效率最大化

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本準備開始建立下個世代的支付系統基礎建設。初期目標是，使用區塊鏈技術，讓股票與日本公債交易，能在一天內的任何時間都立即完成交割。如此作法有助資金效率最大化，消除「結算風險」，降低交易成本，同時防止資金外流

日本金融廳、財務省、日本銀行（央行）和金融機構已成立一個研究小組，預定最快在明年初擬定發展計畫，內容涵蓋：區塊鏈使用設計、各機構部門的責任分工、未來作業藍圖。一旦發展計畫經正式核定，估計區塊鏈系統可望2030年代初期能夠開始運作。相關預算將自2027會計年度開始編列。

各銀行在日銀的經常帳戶一定比率將轉為數位貨幣，也就是代幣（Token），流通於區塊鏈上，成為一種央行數位貨幣。

日本目前股票交易的交割時間為兩天，日本公債的交割日則是交易日的後一天。未來新一代區塊鏈系統上線後，即時交割可令投資人立即啟動再投資。日本三大銀行以及主要證券公司，已在執行一個前導計畫，於區塊鏈上管理及分配已經代幣化的股票和日債。政府和日銀規劃提供的新一代交割基礎架構，將支持民間金融證券業者相關部署。

區塊鏈交割系統的設立，亦有助日本的國際匯兌。國際清算銀行2024年已展開以區塊鏈為基礎的跨境支付前導方案，日銀有參加，現在日本政府的布局正好為此打下基礎。

精華 FAQ

  • 主要是建立下一代支付與交割基礎建設，讓股票與日本公債能即時完成交割，進而提升資金運用效率、降低交易成本，並減少結算風險與資金外流。

  • 日本金融廳、財務省、日銀與金融機構已組研究小組，最快明年初擬定發展計畫；若正式核定，區塊鏈系統預估可於2030年代初期開始運作，2027會計年度起編列相關預算。

  • 日銀帳戶的一定比率可能轉為代幣形式，在區塊鏈上流通，成為央行數位貨幣的一部分。這不僅支援即時交割，也可配合國際清算銀行的跨境支付試驗。

日本 央行 資金外流

上一則

華為WiFi專利授權惠普 收取技術使用費

下一則

IMF看全球經濟 風險仍偏向下行、不確定性很高

延伸閱讀

萬物代幣化 業者算盤打到黃金與銅等實體金屬 成籌措資金新管道

萬物代幣化 業者算盤打到黃金與銅等實體金屬 成籌措資金新管道
因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰

因應那斯達克23小時交易 日本將開放白天交易美股 台券商面臨系統、人力挑戰
美日重手干預仍失靈 還有誰能救日圓？

美日重手干預仍失靈 還有誰能救日圓？
那斯達克每周5天、每天交易23小時 12/6正式上線

那斯達克每周5天、每天交易23小時 12/6正式上線

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了