我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網100元優惠票1000張 紐約市民26日上午開搶 每人限購2張

保護移民 紐約州長霍楚：州警禁與ICE合作法案 生效

「蓋習會」有譜？ 蓋茲警告AI威脅升高 盼11月會習近平推全球管制

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
蓋茲希望11月能會見習近平，討論AI威脅的對策。 （路透）
蓋茲希望11月能會見習近平，討論AI威脅的對策。 （路透）

微軟創辦人比爾蓋茲表示，他熱切期望今年稍晚能與中國國家主席習近平會面，針對人工智慧（AI）日益擴大的威脅，探討全球對策。

路透報導，蓋茲說，如果美國率先行動，中國可能願意限制發布具潛在危險的AI模型，這麼一來，「全世界也將跟進」。蓋茲曾在三年前會見習近平，是疫情後首位獲習接待的外國企業家，而兩人更早則是在2015年就於博鰲論壇期間會面。

蓋茲也提議，希望各國能夠限制AI製造分子、展開生化攻擊的能力，此舉不會阻礙科技業的任何進展。蓋茲發言人表示，團隊正為蓋茲安排下次訪中時拜會習的行程，暫定在11月。

他說，「習主席可能會對我有多熱切感到訝異」，並表示，中國當局正保障孩童，避免對AI陪伴成癮，但他認為，少有領導人站出來因應AI一系列的潛在威脅，「確實，在過去，科技做不到這些，但這次不同，這是人類演進的一個里程碑，需要整個社會以極其審慎的政策加以管理」。

蓋茲26日在一篇部落格文章，呼籲成立新的國際組織來管理AI，並借鏡核設施查核機制、國際航空法規，以及保護臭氧層的相關協議。蓋茲和其他科技領袖同樣認為，美國應該扮演領頭羊，但他表示，美國必須先確立究竟應依據哪些標準來決定採取何種行動，而不是先糾結在成立哪個組織來管理。

精華 FAQ

  • 他希望藉由與習近平交流，討論人工智慧日益擴大的威脅，以及各國如何合作制定全球對策，避免高風險AI技術失控。

  • 蓋茲認為若美國率先採取行動，中國可能願意限制發布具潛在危險的AI模型，進而帶動其他國家跟進，形成更廣泛的全球管制。

  • 他主張各國限制AI製造分子、發動生化攻擊的能力，並成立新的國際組織管理AI，參考核查機制、航空法規與臭氧層協議。

習近平 比爾蓋茲 微軟

上一則

住房價格猛漲...澳洲打工度假要變難了？傳將宣布新制將限縮簽證

延伸閱讀

蓋茲呼籲某些工作應「保留給人類」 因應AI揭開「動盪時代」

蓋茲呼籲某些工作應「保留給人類」 因應AI揭開「動盪時代」
「習近平是好領導人」中國對外輸出低價AI模型 企圖影響全球認知

「習近平是好領導人」中國對外輸出低價AI模型 企圖影響全球認知
川普在台灣問題跳探戈？專家：9月川習會恐改變對台承諾 盼一舉三得

川普在台灣問題跳探戈？專家：9月川習會恐改變對台承諾 盼一舉三得
迎戰中國 輝達打造最強AI開源模型

迎戰中國 輝達打造最強AI開源模型

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10

超人氣

更多 >
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清