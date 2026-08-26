台日對手受益 韓晶片元件商Leeno罷工逾一個月 客戶陸續轉單
南韓半導體元件製造商Leeno Industrial的員工發動長期罷工，導致該公司每日損失約20億韓元（144.5萬美元），並促使主要客戶轉單。業界消息人士表示，部分訂單已轉移給競爭對手，包括日本的山一電機和Yokowo，以及台廠穎崴。
韓媒The Elec報導，Leeno Industrial工會從7月20日開始罷工，一開始是不同部門輪流進行，並於7月23日開始無限期罷工，如今已進入第35天。
由於勞資雙方分歧依然巨大，這場罷工很有可能持續拖長。雙方8月20日的談判未能達成協議，談判也隨即暫停。第12輪的談判預計8月27日召開。
Leeno Industrial主要生產用於半導體測試的金屬測試點和插座，主要客戶包括輝達（NVIDIA）、高通和博通等國際半導體大廠。
該公司上月表示，罷工正造成該公司每天損失約20億韓元。在應到班的665名員工中，有340人參與罷工。為因應這個緊急狀況，該公司已從150名辦公室員工中，調派100人至製造現場。
由於無法可靠按時出貨，該公司目前無法接受任何新訂單。再加上現有客戶轉單，罷工影響有可能將長期化。人們擔心這股影響可能從今年下半年延續到明年。
工會自7月20日發動罷工，7月23日轉為無限期罷工，至今已超過35天。公司估計每日損失約20億韓元，營運壓力明顯升高。 業界消息指出，部分訂單已轉向日本的山一電機與Yokowo，以及台灣的穎崴。這顯示客戶為避免供應不穩，正逐步分散採購來源。 因為雙方在8月20日談判仍無共識，8月27日才將舉行第12輪協商，而公司又無法可靠出貨、也無法接新單，轉單效應恐使衝擊延長。
精華 FAQ
工會自7月20日發動罷工，7月23日轉為無限期罷工，至今已超過35天。公司估計每日損失約20億韓元，營運壓力明顯升高。
業界消息指出，部分訂單已轉向日本的山一電機與Yokowo，以及台灣的穎崴。這顯示客戶為避免供應不穩，正逐步分散採購來源。
因為雙方在8月20日談判仍無共識，8月27日才將舉行第12輪協商，而公司又無法可靠出貨、也無法接新單，轉單效應恐使衝擊延長。
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