全球石油供應 史上最嚴峻 受影響國家占全球供應量逾43%

美伊衝突爆發，引發有紀錄以來最大石油供應危機，目前仍看不到明確的結束跡象。（路透）

近年來世界各地地緣衝突不斷，路透最新統計顯示，全球來自這些受衝突影響國家的石油 ，今年所占比率已逼近半數，凸顯目前的供應中斷情況嚴峻，已使過往的能源危機相形失色。

美國與以色列 六個月前聯手攻擊伊朗 ，引發有紀錄以來最大石油供應危機，目前仍看不到明確的結束跡象。與此同時，已持續逾四年的俄烏戰爭，使產油及煉油量持續下滑，連鄰近的哈薩克今年也受到影響。

此外，利比亞持續的衝突以及美國今年初對委內瑞拉石油出口的限制，同樣讓情況雪上加霜。

路透根據國際能源總署（IEA）數據計算，若以2025年產量計算，受上述衝突影響的國家，每天合計生產約4500萬桶石油，相當於占全球供應量逾43%。

這些供應中斷情況加深全球對美國石油供應的依賴，Kpler、Vortexa等航運與商品追蹤業者的資料顯示，8月亞洲買家約向美方採購2200萬桶石油數量，但9月預估將超過4000萬桶，但美方的供應有時也會受到極端氣候等因素干擾。

分析師估計，隨著沙烏地阿拉伯將石油改道運往紅海，以及波斯灣石油出口商秘密將石油運出荷莫茲海峽，目前波斯灣石油供應中斷規模約為每天500萬至700萬桶。

然而，全球石油運輸仍面臨高度風險，紅海和埃及蘇伊士運河附近7月發生攻擊事件，Kpler最新統計也顯示，24日僅兩艘大宗商品運輸船通過荷莫茲海峽，是5月初開始統計以來最少，也遠低於十天平均值14艘。

不只石油受影響，全球煉油產能也因波灣衝突和俄烏戰爭而減少約一成。烏克蘭已鎖定俄羅斯多數煉油設施攻擊，甚至襲擊遠在鄂木斯克（Omsk）的煉油廠；鄂木斯克距烏克蘭控制區約2,700公里。俄羅斯正面臨燃料短缺，已禁止汽油及柴油出口，使得全球燃料市場供應更加吃緊。

儘管煉油商以最高產能運轉，美國柴油價格仍創新高。燃料價格上漲已成為推升通膨的主要因素之一，促使借貸成本升高，也助推美國債務攀至40兆美元創新高。

國際能源總署已從緊急儲備中釋出創紀錄數量的石油，以助緩衝供應衝擊。這些釋出行動如今已大致完成，且IEA暫無重啟釋油計畫，但全球石油庫存仍持續下降。