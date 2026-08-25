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Anthropic太貴…路透推出首款自家AI模型 改用中國科技研發

編譯陳苓／綜合外電
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路透重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問（Qwen），來打造自家AI模型。（路透）
路透重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問（Qwen），來打造自家AI模型。（路透）

全球內容巨擘路透（Thomson Reuters）24日推出首款自家AI模型「Thomson-1」，為減少依賴Anthropic的昂貴模型，改用中國的開源科技來研發。

路透把該公司的法律知識庫，結合中企的大型語言模型，打造出專屬工具來提供法律諮詢。路透科技長賀朗說，他們重新調整阿里巴巴的開源模型通義千問（Qwen），來打造Thomson-1。開源模型的意思是，任何人都能免費下載，並依據個人喜好調整。

Thomson-1將接手原本由Anthropic Claude模型處理的部分任務。但賀朗說，路透無意藉此取代與Anthropic等的合作，Thomson-1將專注於該公司擅長之處，首先是文件審閱。

Claude和OpenAI的Codex等，讓大企業感受到AI的高成本壓力。這也顯示平價的中國AI模型可能有利西方科技業者，許多新創公司已經用中國開源模型打造產品。

英國金融時報（FT） 先前報導，Anthropic最高檔的AI模型，企業客戶需求疲弱。該公司的美國客戶用較便宜的替代品，建造自家AI工具。

據支付集團Ramp，Anthropic最大也最昂貴的模型「Fable 5」，推出兩個月來，在Anthropic AI工具的整體支出比重持平在11%。

精華 FAQ

  • 主要原因是Anthropic等模型成本過高，讓大企業承受明顯的AI支出壓力。路透因此希望透過自研模型，降低對昂貴外部模型的依賴。

  • 路透科技長表示，Thomson-1是以阿里巴巴的開源模型通義千問進行重新調整，再結合路透自身的法律知識庫打造而成，用於專屬法律工具。

  • Thomson-1將接手Anthropic Claude原本處理的部分工作，初期先聚焦文件審閱。路透強調並非要完全取代Anthropic，而是補強自身擅長領域。

阿里巴巴 Anthropic

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