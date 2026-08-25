為投資OpenAI籌資 軟銀擬發63億美元公司債 創日本新高

軟銀 集團（SoftBank）正為對OpenAI 的投資承諾籌措資金，並計畫向投資大眾發行1兆日圓（約63億美元）公司債，規模將創日本 同類發債案新高。彭博行業分析師則說，即使加上這次債券發行，軟銀仍存在超過200億美元的資金缺口，因此該公司近期很可能還需要在海外發行債券。

軟銀向主管機關提交的文件顯示，這批公司債期限七年，預計9月4日定價，票面利率初步區間為4.3%至4.9%。

軟銀已承諾向ChatGPT開發商OpenAI投資逾600億美元，近來持續籌措相關資金。隨著OpenAI及其他超大規模雲端業者對AI工具及服務的需求增加，軟銀也加速投資資料中心，希望擴大運算量能。

這將是軟銀今年第三度向散戶發行公司債。軟銀4月及6月已分別發債籌得4,180億日圓和2,600億日圓。

軟銀本月公布財報，截至3月31日止季度淨利大增至1.83兆日圓，主要受惠於OpenAI投資評價利益增加。軟銀也持續加碼投資這家ChatGPT開發商。

軟銀也曾考慮以OpenAI持股為擔保取得貸款，並把籌資目標由100億美元降至約60億美元。標普全球評級上月16日把軟銀的評等展望由負向調高至穩定。