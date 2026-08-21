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SK海力士傳擬砸數十兆韓元在日本宮城蓋記憶體廠 官方回應了

編譯葉亭均／綜合外電
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SK海力士正考慮在日本宮城縣興建一座記憶體製造廠。（路透）
SK海力士正考慮在日本宮城縣興建一座記憶體製造廠。（路透）

根據韓民族日報（Hankyoreh）報導，SK海力士正考慮在日本宮城縣興建一座記憶體製造廠，投資金額可能達到數十兆韓元。這將成為南韓主要晶片製造商首次在日本建立生產基地的重大投資。

韓民族日報周五（21日）引述一名產業消息人士報導，SK集團董事長崔泰源近期曾造訪宮城縣。該地區位於日本東北部，是日本指定的半導體產業聚集地之一。

SK海力士以簡訊回覆彭博資訊的求證詢問，表示任何具備所需基礎設施的地點都有可能成為候選地，但目前尚未做出任何決定。

報導指出，如果SK海力士確實實施上述計畫，將成為南韓晶片製造商在日本進行的首個大規模半導體製造投資計畫。

精華 FAQ

  • 根據報導，SK海力士正考慮在日本宮城縣興建記憶體製造廠。宮城縣位於日本東北部，也是日本指定的半導體產業聚集地之一。

  • 報導指出，SK海力士若啟動這項計畫，投資金額可能達到數十兆韓元，屬於非常龐大的規模，因此被視為南韓晶片製造商在日本的重要布局。

  • SK海力士回覆表示，任何具備所需基礎設施的地點都可能成為候選地，但目前尚未做出任何決定，顯示公司仍處於評估階段。

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