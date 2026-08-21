全球智慧手機今年出貨估減14% 三星料重登龍頭 中國品牌承壓
市場研究機構Counterpoint Research預測，三星電子2026年將重新奪回全球智慧手機市場的冠軍寶座。在記憶體晶片價格持續攀升的背景下，三星因供應鏈整合度較高，展現出優於同業的韌性。
Counterpoint預估，2026年全球智慧手機出貨量下滑14.3%，中國品牌受創最深。三星出貨則可望逆勢成長0.8%，微幅領先蘋果（Apple）。整體市場預料2027年持續走弱，2028年才會回溫。
蘋果雖然也有一定的成本轉嫁能力，但Counterpoint對其後市看法相對保守。因美國制裁而提早建立自主硬體供應鏈的華為，是三星之外，少數仍能維持明顯成長的品牌。
Counterpoint首席分析師Yang Wang表示，三星再當一哥，關鍵在於能自行生產零組件、具備完整的產品組合，與電信商和零售通路有長期合作關係。反觀中國品牌，出貨壓力沉重，產業整併持續加快。
在價格敏感市場，部分品牌出貨跌幅可能高達34%。Oppo今年夏季已縮減旗下OnePlus品牌業務。小米、Vivo、榮耀等則積極調整產品結構，轉向高階機種以因應零組件成本走高。
至於AI新功能與市場高度期待的蘋果折疊iPhone，Counterpoint認為，雖然有助產品差異化與高階化，但短期內難以帶動大規模換機潮。
Counterpoint估計2026年全球智慧手機出貨量將年減14.3%，市場在2027年仍偏弱，直到2028年才可能回溫，顯示短期需求復甦不易。 主因是三星具備較高供應鏈整合度，能自行生產部分零組件，且產品線完整，並與電信商及零售通路維持長期合作，因此較能抵禦成本上升。 中國品牌受記憶體晶片漲價衝擊最深，部分價格敏感市場跌幅恐達34%；蘋果雖有成本轉嫁能力但展望保守；華為則因自主供應鏈而仍可維持成長。
精華 FAQ
Counterpoint估計2026年全球智慧手機出貨量將年減14.3%，市場在2027年仍偏弱，直到2028年才可能回溫，顯示短期需求復甦不易。
主因是三星具備較高供應鏈整合度，能自行生產部分零組件，且產品線完整，並與電信商及零售通路維持長期合作，因此較能抵禦成本上升。
中國品牌受記憶體晶片漲價衝擊最深，部分價格敏感市場跌幅恐達34%；蘋果雖有成本轉嫁能力但展望保守；華為則因自主供應鏈而仍可維持成長。
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