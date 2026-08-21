我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

全球智慧手機今年出貨估減14% 三星料重登龍頭 中國品牌承壓

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
記憶體晶片漲價衝擊智慧手機市場，供應鏈整合度較高的三星電子今年可望重登龍頭寶座。...
記憶體晶片漲價衝擊智慧手機市場，供應鏈整合度較高的三星電子今年可望重登龍頭寶座。（美聯社）

市場研究機構Counterpoint Research預測，三星電子2026年將重新奪回全球智慧手機市場的冠軍寶座。在記憶體晶片價格持續攀升的背景下，三星因供應鏈整合度較高，展現出優於同業的韌性。

Counterpoint預估，2026年全球智慧手機出貨量下滑14.3%，中國品牌受創最深。三星出貨則可望逆勢成長0.8%，微幅領先蘋果（Apple）。整體市場預料2027年持續走弱，2028年才會回溫。

蘋果雖然也有一定的成本轉嫁能力，但Counterpoint對其後市看法相對保守。因美國制裁而提早建立自主硬體供應鏈的華為，是三星之外，少數仍能維持明顯成長的品牌。

Counterpoint首席分析師Yang Wang表示，三星再當一哥，關鍵在於能自行生產零組件、具備完整的產品組合，與電信商和零售通路有長期合作關係。反觀中國品牌，出貨壓力沉重，產業整併持續加快。

在價格敏感市場，部分品牌出貨跌幅可能高達34%。Oppo今年夏季已縮減旗下OnePlus品牌業務。小米、Vivo、榮耀等則積極調整產品結構，轉向高階機種以因應零組件成本走高。

至於AI新功能與市場高度期待的蘋果折疊iPhone，Counterpoint認為，雖然有助產品差異化與高階化，但短期內難以帶動大規模換機潮。

精華 FAQ

  • Counterpoint估計2026年全球智慧手機出貨量將年減14.3%，市場在2027年仍偏弱，直到2028年才可能回溫，顯示短期需求復甦不易。

  • 主因是三星具備較高供應鏈整合度，能自行生產部分零組件，且產品線完整，並與電信商及零售通路維持長期合作，因此較能抵禦成本上升。

  • 中國品牌受記憶體晶片漲價衝擊最深，部分價格敏感市場跌幅恐達34%；蘋果雖有成本轉嫁能力但展望保守；華為則因自主供應鏈而仍可維持成長。

Apple 三星 華為

上一則

比特幣升破7萬美元 2個月來新高 概念股股價集體走揚

延伸閱讀

政策補貼、內需加持迎來爆發期 DRAM業加速洗牌 長鑫拚追上美光

政策補貼、內需加持迎來爆發期 DRAM業加速洗牌 長鑫拚追上美光
Google Pixel生產 傳明年全面移出中國

Google Pixel生產 傳明年全面移出中國
長江存儲擴產搶市 最快在下季上市

長江存儲擴產搶市 最快在下季上市
華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

熱門新聞

從摩根大通到摩根士丹利和美國，近一年來華爾街大咖紛紛宣布將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。(路透)

華爾街大行的最新投資目標：美國

2026-08-16 10:34
莫德納在19日盤前一度噴高近107%。(路透)

癌症疫苗試驗見效 莫德納盤前噴100%

2026-08-19 09:03
Jane Street紐約總公司位於這棟大樓。(路透)

錯押AI釀10年來首虧損 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

2026-08-15 01:58
華為拿下全球可穿戴智慧手環市場龍頭。(網路照片)

華為拿下全球智慧手環市占第一 領先小米及蘋果

2026-08-18 10:10
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。（路透）

輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

2026-08-14 12:46
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

為什麼油價沒有更高？克魯曼：下月通膨數據將回升

2026-08-13 11:57

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...