比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

比特幣本周迄今已上漲近20%。（路透）

比特幣 21日在亞洲盤中時間上漲逾4%，一度突破7萬5000美元，延續周三展開的強勁漲勢。交易人士認為，川普總統推動加密貨幣 法案的相關行動，以及債券 市場動盪促使財政部出手壓低長期債券殖利率，重新點燃加密資產市場的動能。

比特幣21日一度攀升至7萬5740美元。市場的樂觀情緒建立在過去兩天的漲勢之上。此前，美國財政部長貝森特宣布，財政部將把債券回購規模提高一倍。比特幣本周迄今已上漲近20%。

加密貨幣市場的樂觀情緒也因川普與產業領袖會面而進一步受到提振，與會者包括加密貨幣交易所Coinbase及Kraken 母公司Payward的高階主管。川普敦促參議院通過「數位資產市場清晰法案」（CLARITY Act），目前，這項加密貨幣市場結構法案因道德規範條款爭議而陷入停滯。

VanEck數位資產研究主管席格爾在報告中表示，「這波價格反應與美國清晰法案無關，儘管市場上許多人都將上漲歸因於此。真正的原因是美國財政部採取的措施，這重新燃起了市場對『財政主導（指政府的財政需求開始凌駕並左右央行的貨幣政策）』的擔憂。」