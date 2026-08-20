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媒體業救星來了 澳洲通過立法強迫未為本地新聞付費的科技巨頭課稅

國際中心／綜合外電
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澳洲20日通過一項立法，將強制要求科技巨頭，若其未能與當地媒體就其平台上的新聞內容達成商業協議，則須繳納數百萬美元的稅款。（路透）

澳洲20日通過一項立法，將強制要求科技巨頭，若其未能與當地媒體就其平台上的新聞內容達成商業協議，則須繳納數百萬美元的稅款。根據「新聞議價激勵機制」（News Bargaining Incentive, NBI），除非這些公司達成協議，否則將對其廣告收入徵收2.5%的稅款，而這些收入將直接分配給澳洲本地新聞機構，

該法適用於Meta、Alphabet旗下的Google、TikTok以及微軟旗下的領英（LinkedIn），涵蓋在澳洲擁有「重要」社群媒體或搜索服務，且當地廣告收入超過2.5億澳幣（1.78億美元）的企業。

若要避免繳納這項稅款，科技平台可透過在報告期結束前與至少八家不同的出版商達成協議。這些協議的金額將從其應繳稅款中扣除。

澳洲政府在一份聲明中表示，這對澳洲新聞企業及新聞業而言，都是重要的一天，「法案已敲定，向各平台發出的尋求商業協議的信號非常明確。協議必須在數位平台的財務報告期結束前敲定，才能用於抵扣該期間的繳稅義務」。

該法案規定，協議必須支持新聞內容的製作，或與平台在線上發布、由這些出版商製作的新聞內容相關。

與大型出版商的支出可抵扣150%，而與中小型媒體機構的支出可抵扣200%。

 此外，任何單筆協議的抵扣額度上限不得超過平台應繳費用的25%。

精華 FAQ

  • 主要是迫使大型科技平台為其平台上的新聞內容付費，若未與澳洲本地媒體達成商業協議，就須繳交2.5%廣告收入稅，並將資金回流給本地新聞機構。

  • 法案適用於Meta、Alphabet旗下的Google、TikTok，以及微軟旗下的LinkedIn；前提是它們在澳洲提供重要社群媒體或搜尋服務，且當地廣告收入超過2.5億澳幣。

  • 平台必須在報告期結束前，與至少8家不同出版商達成協議，且協議需支持新聞內容製作或相關發布；大型與中小型媒體支出還可分別獲150%與200%抵扣。

澳洲 微軟 Google

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