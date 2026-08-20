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南韓貨櫃輪本周試航北極航線 搶卡位卻恐惹西方盟友不爽

編譯簡國帆／綜合外電
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南韓一艘經北極航線前往歐洲的貨櫃輪預定22日啟航，以測試這條航線，是否具有商業可...
南韓一艘經北極航線前往歐洲的貨櫃輪預定22日啟航，以測試這條航線，是否具有商業可行性。(美聯社)

南韓一艘經北極航線前往歐洲的貨櫃輪預定22日啟航，以測試這條因海冰融化而開闢的航線，是否具有商業可行性，若成功，這將是南韓歷來首度經由北極前往歐洲的商業航程，躋身中國和俄羅斯等少數測試或運營北極航線貨運服務的國家之林。

路透報導，營運商PanStar表示，這艘「PanStar Acro」號將從釜山港向北航行，將停靠英國費利克斯托（Felixstowe）、荷蘭鹿特丹及波蘭格但斯克（Gdansk），隨後返航，預計全程耗時40-45天。

PanStar在政府支持的招標案勝出，向HMM購買一艘載運量2,700只20呎標準貨櫃（TEU）的船舶，並為北極航行改裝，進行試航，船員包含20名南韓人與印尼人。

PanStar一名主管說，這次航程的主要時間點將是9月左右，屆時北極海冰將處於全年最低水準，航行條件較安全。該公司透露，正尋求至少1,300 TEU的汽車零組件、食品及化妝品貨物，以及來自中國和日本的貨品，而日本客戶正表達興趣。

南韓總統李在明已把北極航運列為優先事項，官員表示，這有助於將釜山港打造為全球海運樞紐，力爭在2030年前將北極確立為常規貿易航線。

南韓海洋水產部表示，相較於傳統的蘇伊士運河航線，北極航線能縮短航程多達35%，減少燃油消耗。PanStar主管表示，中國已開始試圖在這條航線搶占先機，提高了南韓展開航行的迫切性。

不過，這條航線的商業可行性可能難以評估，去年刊載於《海洋政策研究》的一份研究指出，船舶尺寸限制與保險成本等因素，都提高了北極航線的單位運輸成本。

此外，西方外交官對南韓的這項計畫感到不滿，因為首爾當局須針對航程與俄羅斯協商，取得航程許可，可能引發南韓與西方盟友之間的摩擦。北極航運專家指出，若這艘船在航行途中遇到問題，例如受困於冰層而尋求俄國協助，可能違反西方的制裁。

北冰洋海冰加速溶解，已讓在今年夏季試航北海航線（NSR）更為可行。該航線的航運活動也已增加，挪威追蹤機構「高緯度北方物流中心」（CHNL）表示，去年共88艘船通過NSR航道，完成103次航行，分別高於2024年的97次和2022年的43次，這些船隻主要來自俄羅斯和中國等國家。

精華 FAQ

  • 主要是測試北極航線在海冰融化後是否具有商業可行性，並觀察能否成為南韓往返歐洲的新常態航路，同時為釜山港爭取未來樞紐地位。

  • 南韓官員指出，北極航線相較傳統蘇伊士運河路線可縮短最多35%航程，進而降低燃油消耗，理論上有助於提升運輸效率與成本競爭力。

  • 因為航程需與俄羅斯協商並取得許可，若船隻途中受困冰層而求助俄方，可能牽涉西方制裁，進一步讓南韓與盟友間產生摩擦。

南韓 俄羅斯

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