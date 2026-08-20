波灣產油國搶船保住出口 油輪價飆破1.3億美元、租金也創高

波灣產油國搶購或租用油輪以維持石油出口，推動油輪價格及租金飆高。示意圖。(路透)

受中東地緣政治緊張加劇、伊朗 頻繁攻擊船隻的影響，市場爭相搶購或租用油輪，推升船價及租金 創新高。船舶經紀公司Braemar數據顯示，最大型油輪的新船與船齡較短二手船，上季價格已突破1.3億美元，創2008年以來最高；超級油輪一年期租金也創歷史新高。

金融時報報導，船隻遇襲風險升高，促使產油國加強掌握自有運力。沒有船隊的伊拉克，則提供比往常更深的折扣，說服原油買家承擔航經荷莫茲海峽 的風險。

美伊重開海峽的談判近幾周陷入停滯，伊朗同時加強攻擊船隻與能源設施。阿布達比國家石油公司（Adnoc）船隻遇襲頻率，已從衝突初期約每10天一次，增至近來幾乎每天一次。Adnoc與科威特石油公司（Kuwait Petroleum ）均採取接駁方式，先將原油運過海峽，再交給另一端等候的油輪運往目的地。

Adnoc旗下航運子公司Adnoc Logistics & Services計劃大舉投資二手船。Adnoc於8月斥資13億美元，購入六艘超級油輪與五艘最大型天然氣運輸船，已全數投入營運。

沙烏地阿美（Saudi Aramco）近期也向亞洲客戶供應只能經由荷莫茲海峽出口的原油品級，顯示可能加入運油通過海峽的產油國行列。沙烏地航運公司Bahri船隊已達創紀錄的107艘，但經紀商認為仍需更多船隻。

船舶經紀商Clarksons指出，本周臨時租用最大型油輪的每日費用已大漲20%。紅海至中國航線每日租金約31.8萬美元，從荷莫茲海峽內駛往中國更超過55萬美元。

Vortexa數據顯示，目前僅29艘油輪就承擔進出荷莫茲海峽逾50%的航次。南韓油輪業者Sinokor因在美伊衝突爆發前斥資59億美元購入大量油輪，如今成為海峽接駁運輸市場承攬業務最多的航商。