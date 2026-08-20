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長和就巴拿馬港口投資啟動國際仲裁 索償逾15億美元

記者賴錦宏／即時報導
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香港長和集團宣布，就巴拿馬涉嫌違反投資保護條約、以國家行為破壞其在當地港口投資，...
香港長和集團宣布，就巴拿馬涉嫌違反投資保護條約、以國家行為破壞其在當地港口投資，正式向巴拿馬展開國際仲裁，索償超過15億美元。(搜狐財經)

香港長和集團20日宣布，就巴拿馬共和國涉嫌違反投資保護條約、以國家行為破壞其在當地港口投資，正式向巴拿馬展開國際仲裁，索償超過15億美元。

據長和新聞稿表示，早於今年2月4日，已就巴拿馬過去一年持續針對其資產的行動，向當地政府發出投資保護條約爭議通知，惟尋求解決方案未果。公司今日就巴拿馬被指違反條約責任及國際法，啟動仲裁程序。

長和指出，巴拿馬自2025年初突然對其投資採取國家層面的打壓行動，包括在欠缺正當程序下展開調查，推翻過去在法律上保障港口特許經營權長達30年的立場，並以政府手段挑戰既有「合約法」及特許經營權的合憲性。還指出，巴拿馬策劃取代其附屬公司巴拿馬港口公司（PPC），並持續散播不實言論。

長和稱，在今年初發出條約爭議通知後，巴拿馬未有設法解決爭議，反而透過行政措施加劇相關行動，並於2月23日強行接管原由PPC控制的巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭。

長和稱，巴拿馬在接管期間沒收物業、設備、技術、員工、專有資料及受法律保護文件，令集團蒙受重大損失。長和表示，在強行接管及發出補充條約通知後，巴拿馬仍未採取任何步驟處理條約爭議，反而持續其打壓行為及不實言論。長和又稱，在集團發出爭議通知超過6個月後，巴拿馬才進行一次「徒具形式」的磋商會議，惟從未提出任何賠償或解決方案。

長和強調，其根據投資條約提出仲裁所涉權利，和PPC正進行合約仲裁之合約權利，兩者截然不同，後者已迅速推進。

公司指出，巴拿馬此前曾試圖迫使長和納入PPC啟動的合約仲裁，惟有關嘗試被指無視公司法人地位及特許經營合約的適用範圍，最終未能成功，相關情況已有公開紀錄。

長和認為巴拿馬漠視法治、公司法人地位、合約當事方範圍、仲裁協議適用範圍、條約權利及條約爭議解決機制。集團表示將繼續尋求解決方案，並永久保留一切權利。

精華 FAQ

  • 長和表示，巴拿馬涉嫌違反投資保護條約及國際法，並以國家行為破壞其港口投資；在先前發出爭議通知後仍未獲妥善處理，因此正式提起仲裁。

  • 長和指巴拿馬在欠缺正當程序下展開調查，推翻原有法律保障特許經營權的立場，並於2月23日接管巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港，沒收多項資產與文件。

  • 長和強調，投資條約仲裁屬於其根據條約直接主張的權利，與附屬公司PPC基於合約提出的仲裁完全不同；後者進度較快，兩者的法律基礎與適用範圍亦不相同。

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