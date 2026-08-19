緩解AI支出疑慮 SK海力士砸290億美元實施庫藏股
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記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）宣布，將買回40兆韓元（290億美元）的庫藏股，以緩解投資人對人工智慧（AI）支出可否延續的疑慮。
根據SK海力士19日公布的監管文件，將於8月20日–11月19日，買回並註銷多達2,400萬股的股票。該公司一個月前在美國掛牌上市，籌得265億美元，反映在全球AI榮景下龐大的資本支出需求。不過，近來因擔心AI硬體支出曇花一現而掀起的科技股跌勢，該公司也未能倖免。
Etoro分析師吉爾伯表示：「SK海力士大規模實施庫藏股，不僅是藉此發出強力訊號，也回應投資人的呼籲，即善用日益增加的現金，並增加股東報酬。」
SK海力士宣布將投入40兆韓元、約290億美元實施庫藏股，規模相當龐大。公司希望藉此釋出強烈訊號，展現對自身現金運用與股東回饋的重視。 依監管文件，SK海力士將在8月20日至11月19日期間進行回購，並買回後註銷最多2400萬股股票。這代表公司不僅回購，也將直接縮減流通股數。 因市場近來擔心AI硬體支出可能只是短暫熱潮，科技股因此承壓。SK海力士希望透過庫藏股安撫投資人，並回應市場對增加股東報酬與善用現金的期待。
精華 FAQ
SK海力士宣布將投入40兆韓元、約290億美元實施庫藏股，規模相當龐大。公司希望藉此釋出強烈訊號，展現對自身現金運用與股東回饋的重視。
依監管文件，SK海力士將在8月20日至11月19日期間進行回購，並買回後註銷最多2400萬股股票。這代表公司不僅回購，也將直接縮減流通股數。
因市場近來擔心AI硬體支出可能只是短暫熱潮，科技股因此承壓。SK海力士希望透過庫藏股安撫投資人，並回應市場對增加股東報酬與善用現金的期待。
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