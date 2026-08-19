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科技股拋售潮延燒 亞股齊跌 三星SK海力士重挫逾7%

中央社／新加坡19日即時報導
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三星電子與SK海力士股價重挫約7%，韓股近跌6%。（路透）
三星電子與SK海力士股價重挫約7%，韓股近跌6%。（路透）

半導體類股拋售潮持續擴大，加上美國公債殖利率居高不下、油價攀升打擊市場信心，亞洲股市19日全面下跌。明晟（MSCI）亞太指數跌逾1%，其中南韓股市更是重挫近6%。

商業時報（Business Times）報導，繼美國半導體指標指數大跌5%，科技股走勢疲軟，三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）19日雙雙重挫約7%。

在各主要市場動態方面，19日截至東京時間上午9時4分，史坦普500指數期貨下跌0.1%，恒生指數期貨下跌0.3%，日本東證指數（Topix）下跌1.6%，澳洲S&P/ASX 200指數下跌0.5%。

那斯達克100指數下跌1.7%，相關期貨小幅走低。

儘管美國公債價格18日收盤前小幅反彈，但10年期美債殖利率仍維持在去年初以來的最高水準附近。在18日早盤的全球債券拋售潮中，30年期美債殖利率一度觸及5.34%，為2007年以來高點。

黃金跌勢擴大，交易價格略低於每盎司4340美元略低水準。

大和資產管理（Daiwa Asset Management）首席策略師館部和則（Kazunori Tatebe）表示：「鑑於中東前景仍不明朗且殖利率居高不下，市場19日可能維持避險模式。」

他指出：「殖利率走高將增加超大規模雲端業者（Hyperscalers）的借貸成本，引發外界對資本支出前景及對AI基礎設施企業潛在衝擊的疑慮。」

精華 FAQ

  • 主要是半導體類股拋售潮持續擴大，加上美國公債殖利率居高不下與油價攀升，削弱投資人風險偏好，帶動亞洲主要市場同步走弱。

  • 南韓股市跌幅接近6%，三星電子與SK海力士19日各自重挫約7%，反映市場對半導體與科技股前景的疑慮持續升高。

  • 因為殖利率升高會提高超大規模雲端業者的借貸成本，進一步壓縮資本支出空間，市場因此擔心AI基礎設施投資動能可能受衝擊。

亞股 三星 南韓

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