半導體熱潮拉抬東南亞經濟 越南、菲律賓有望躋身「高收入國家」

半導體產業的發展，有望讓越南與菲律賓晉身為「高收入國家」。目前東南亞國協的11個成員國中，只有新加坡與汶萊是高收入國家。（歐新社）

半導體產業的發展，改寫東南亞 國家的經濟版圖，有望讓越南 與菲律賓逃離中等收入陷阱，晉身為「高收入國家」。

據世銀7月更新的分類標準，越南與菲律賓已升格為「中高收入國家」。外界估計，如果越南維持過去十年的平均成長速度，該國的人均國民所得毛額（GNI）將在2037年超車泰國 ，接著在2040年左右躍居高收入國家。

世銀的中高收入國家定義是，2025年人均GNI在4636到1萬4375美元之間，高收入國家為人均GNI超過1萬4375美元。目前東南亞國協的11個成員國中，只有新加坡與汶萊是高收入國家。

拜全球AI投資熱之賜，東南亞擴大出口半導體等電子產品，來推動出口成長，越南處於這波浪潮的最前線。越南以出口導向經濟來提升國家所得，同時與多國簽訂貿易協定、吸引外國投資、打造電子零組件和設備的製造重鎮。

南韓業者LG Innotek 6月宣布要在越南興建半導體基板廠，投資額預計約10億美元。三星電子和英特爾也傳出，要在當地興建新半導體工廠或擴大產能。

越南不只發展後端製程，也推動前端製程，並要跨足IC設計。政府已宣布，要在2030年前，訓練5萬名半導體專業人員，並努力提升河內理工大學等的半導體教育。去年8月，當時的越南總理范明正表示，該國最遲將在2027年具備半導體的設計、製造、測試能力。

另一方面，菲律賓也在改造半導體業，聚焦於後端製程。菲國4月加入美國領導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，意在與盟國打造AI晶片供應鏈。菲國出口商品總值的一半以上，為半導體等電子產品。菲國國家經濟發展局局長巴里薩坎本月初指出，該國升至中高收入國家，是出於結構改革，開放經濟、投資人力資本。

泰國和印尼比越南等更早獲列中等收入國家，但落入中等收入陷阱，工業進展延誤，導致成長停滯。要晉升至高收入國家不容易，需要提高生產力、增加創新、改革經濟結構，不能只靠短期經濟成長。世界銀行2024年報告指出，1990年來只有34國家升級至高收入國家，另外100多國維持在中等收入地位。