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必和必拓銅獲利 首度超車鐵礦砂 上年度勁揚48%

編譯黃淑玲／綜合報導
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全球最大礦業公司必和必拓（BHP）財報顯示，截至今年6月的上個會計年度，銅礦事業首次超越鐵礦砂，成為公司第一大獲利來源，反映必和必拓轉向重點經營銅礦，而銅受惠於AI資料中心與能源網路的需求勃發，且價格大漲，帶動公司營運表現。

BHP包含副產品的銅礦事業，上年度（去年7月至今年6月）獲利增加48%至180億美元，占公司息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）約54%，全年度總獲利達330億美元，年增27%，也非常耀眼。

營收方面，整體營收較前期增加15%至588億美元，其中銅占290億美元，鐵礦砂占230億美元。鐵礦砂部門的EBITDA為145.3億美元。Barrenjoey分析師勞寇克指出，銅的獲利成長超乎預期，抵銷了鐵礦砂和煤礦稍微走弱的缺點。

亮麗財報讓必和必拓把股利調高56%至1.72美元，創四年來最高。公司股票18日在雪梨股市一度大漲4%，收盤漲2.65%報63.85澳幣，今年以來漲幅約40%，市值升至2305.6億美元。

必和必拓在澳洲、智利和阿根廷都有礦場，做為全球最大銅礦商，預期銅的需求將由目前的一年3400萬噸，在2050年之前，增加到5000萬噸。執行長克雷格說，「銅礦現在是驅動BHP成長的引擎」，是最大成長機會所在，有創造長期巨大價值的潛力。

銅價在BHP上個年度期間，觸及史上最高價：每公噸14500美元。隨著資料中心建設開展、電氣化普及，對銅的需求只增不減。BHP上年度的平均交易價格在每磅5.74美元，年增35%。

而LME次日到期的銅合約價，高於期貨行情的溢價水準，衝上2021年來最高，增添供應緊俏訊號，代表銅價可能還有上漲空間。根據最新報價，LME周三（19日）交貨的銅價，一度比周四的合約價高出110美元，是2021年來最大價差。

必和必拓財務長潘特在財報說明會上表示，目前銅礦場營運所創造的現金，支持著它們的成長計畫，他表示：「銅事業的成長，在未來五年內，所需資金完全可以靠自己。」

以往是公司獲利王的鐵礦砂，表現相對較弱，但BHP上年度力抗被看壞的市場，仍做到平均實現價格年增3%至每濕公噸84.56美元的成績。

精華 FAQ

  • 主因是BHP持續轉向銅礦重點經營，加上AI資料中心、能源網路與電氣化需求推升銅價，讓銅事業獲利大幅成長，首次超越傳統獲利王鐵礦砂。

  • 銅礦事業獲利年增48%至180億美元，占EBITDA約54%；公司全年總獲利達330億美元、年增27%，營收也增15%至588億美元，表現相當突出。

  • BHP將股利調高56%至1.72美元，股價一度大漲4%，今年來累計約漲40%。公司也表示銅事業未來5年成長所需資金可由自身現金流支應。

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英企：AI已創造新就業 將調整徵才與人力配置

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