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整理包／韓股進牛市 南韓散戶為何大舉轉戰美股？五大重點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
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南韓散戶掀轉戰美股熱潮。他們7月淨買入約8.4億美元SK海力士ADR，該美國存託...
南韓散戶掀轉戰美股熱潮。他們7月淨買入約8.4億美元SK海力士ADR，該美國存託憑證近期較韓股溢價約10%。（路透）

南韓散戶近期掀起轉戰美股的熱潮。即使南韓股市已進入技術性牛市，國內散戶上周多數交易日仍淨賣出韓股，外資則反向轉為淨買方。

一、追捧SK海力士ADR

南韓散戶7月淨買入45億美元美股，其中約8.4億美元流向SK海力士在美上市ADR，儘管投資人明明可以在直接在國內買進同一家公司的股票。該ADR目前溢價約10%，且波動更大。Acadian資產管理公司資深副總裁Owen Lamont認為此舉「簡直瘋了」，並稱價格失衡可能是投機過熱的警訊。網路泡沫時期，台灣和印度企業也出現過類似情況。

二、偏愛槓桿型產品

7月南韓投資人淨買入的前十大美股中，四檔是槓桿ETF。最熱門的是以提供半導體指數每日三倍表現為目標的SOXL；以提供那斯達克100指數每日三倍及兩倍表現為目標的ProShares UltraPro QQQ與ProShares Ultra QQQ，分別排第四和第六名。

三、換市場不換題材

Rayliant全球顧問公司研究主管Phillip Wool表示，散戶轉進美股後，買進標的仍多與AI硬體相關，正是近期在南韓股市遭拋售的題材。Fibonacci資產管理公司創辦人Jung In Yun指出，部分在韓股半導體或槓桿ETF蒙受虧損的投資人，可能轉向他們認為品質較高或流動性較佳的美國AI股，只是更換市場工具，未必降低AI曝險。

四、韓股重挫之際加碼美股

南韓散戶7月淨買入美股的金額，較6月大增，接近1月的50億美元。韓股大漲後遭拋售，本月再度反彈，融資餘額從6月底約37兆韓元降至本月稍早的27兆韓元，創今年新低。Lamont表示，7月買盤雖強，但並非前所未見；值得注意的是，韓股重挫之際，散戶仍增加美股買盤。

五、影響有限但個股波動加劇

Wool認為，美股由專業與機構投資人主導，即便南韓資金流入規模可觀龐大，相較整體成交額仍屬有限，難以對大盤波動產生顯著影響。Lamont則認為，散戶偏好的個股及局部市場仍可能出現價格失真，例如2024年底南韓投資人曾大舉湧入美國量子概念股，即為一例。此外，他指出，南韓、香港與美國的槓桿ETF規模持續擴大，也可能加劇波動、放大漲跌幅。

精華 FAQ

  • 主要因散戶持續追捧AI半導體與高波動題材，部分人也從韓股虧損轉向自認流動性更佳、品質更高的美國標的，反映的是市場轉換而非題材降溫。

  • 7月南韓散戶買超美股中，SK海力士ADR最受歡迎，另有SOXL、ProShares UltraPro QQQ與ProShares Ultra QQQ等槓桿ETF，顯示投資人偏愛放大漲跌的工具。

  • 專家認為南韓資金占美股整體成交比重有限，難以左右大盤，但在散戶集中追捧的個股、概念股與槓桿ETF上，仍可能出現價格失真與波動放大的情況。

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