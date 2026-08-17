台灣經濟成長發威 連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

台灣首都台北天際線。（路透）

韓媒News1 16日報導，南韓 與台灣同樣受惠全球人工智慧（AI）與半導體熱潮，但經濟成長表現卻愈拉愈開。台灣今年第2季經濟成長率達12.92%，南韓只有3.7%，相差9.22個百分點；從2023年第2季起，南韓已連續13季落後台灣。報導分析，關鍵差異除了AI與半導體榮景帶動的產業範圍不同，台灣內需表現也明顯強於南韓。

報導指出，韓台差距一開始並不大。2023年第2季，台灣經濟成長率為1.41%，南韓0.9%，只差0.51個百分點。但隨著AI與半導體景氣升溫，差距逐漸擴大，去年第4季更一度來到11.35個百分點，當時台灣成長12.95%，南韓僅1.6%。今年第1季差距仍達10.75個百分點。

南韓對外經濟政策研究院（KIEP）分析，台灣這波成長不只受惠於以台積電 為核心的晶圓代工和先進封裝，半導體設備、材料及電子零組件也同步受惠，顯示AI需求帶來的成長動能已擴散至更廣泛的產業。南韓雖也因高頻寬記憶體（HBM）等產品受惠，但成長較集中在半導體等IT產業，非IT產業復甦相對較慢。

另一項明顯差異則在內需。台灣今年第2季內需為經濟成長率貢獻7.00個百分點，南韓僅2.2個百分點，台灣約是南韓的3.2倍。台灣當季12.92%的經濟成長率中，內需貢獻7.00個百分點，甚至高於淨出口的5.93個百分點，顯示這波成長並非只靠出口支撐。

其中，台灣第2季資本形成總額年增15.14%，貢獻經濟成長4.03個百分點；民間消費增加5.88%，貢獻2.57個百分點。商品與服務實質出口則年增21.64%，主要受到AI及相關應用的海外需求帶動。

相較之下，南韓內需雖有回溫，但力道仍較弱，第2季內需貢獻2.2個百分點，其中民間消費貢獻1.2個百分點、政府消費0.4個百分點。南韓銀行也指出，目前呈現半導體等IT產業強、非IT產業復甦較慢的「K型復甦」，出口熱潮尚未充分帶動整體內需。

高麗大學經濟系教授姜成鎮（譯音）表示，南韓內需近期雖略有改善，但自疫情後一直未能充分復甦，相較之下，台灣內需表現較好。他認為，南韓未來需要減輕自營業者貸款與利息負擔，並加強支援就業情況不佳的青年族群。