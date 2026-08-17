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升息機率降至三成 金價4,400美元關卡多空交戰

記者戴玉翔／台北即時報導
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近期金價主要在4,300至4,450美元區間震盪。（路透）
近期金價主要在4,300至4,450美元區間震盪。（路透）

國際金價重拾漲勢，17日現貨黃金盤中最高觸及每英兩4,416.49美元，隨後漲幅收斂，於4,400美元整數關卡附近震盪。金價上周一度衝上約4,450美元、創近兩個月高點，隨後回檔至14日盤中約4,310美元附近，如今又快速反彈近90美元；若與7月底一度逼近4,000美元相比，波段反彈幅度仍接近400美元，多頭格局尚未明顯轉弱。

近期金價主要在4,300至4,450美元區間震盪。美國7月零售銷售月減0.6%，低於市場預期，加上先前公布的消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）顯示通膨壓力逐步緩解，市場進一步降低對美國聯準會（Fed）升息的押注。FedWatch顯示，9月升息機率已降至約33.1%，相較CPI公布前約46%進一步下滑，美元承壓，也提高黃金吸引力。

資金面同樣轉趨偏多。最新黃金調查顯示，受訪分析師中高達九成看漲本周金價，散戶投資人也有68%看多；截至8月11日，黃金期貨投機淨多單更較前周增加10.3%至21萬7,940口，連續第二周增加、創今年1月以來新高，顯示金融市場追價資金逐步回流。

展望後市，4,400美元仍是短線重要多空關卡，若有效突破，市場將再度挑戰上周約4,450美元波段高點；反之，若升息預期重新升溫，則須留意金價回測4,300美元附近支撐。

精華 FAQ

  • 現貨黃金近期主要在4,300至4,450美元區間來回波動，17日盤中一度衝到4,416.49美元，之後漲幅收斂，顯示市場仍在等待更明確方向。

  • 因美國7月零售銷售月減0.6%，加上CPI與PPI顯示通膨壓力趨緩，市場因而下修升息押注，FedWatch顯示9月升息機率降至約33.1%。

  • 4,400美元是短線重要多空分水嶺，若站穩並有效突破，可能再挑戰上周約4,450美元高點；若升息預期回升，則要留意回測4,300美元支撐。

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