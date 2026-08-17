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運送需求增、船舶供給受限 全球散裝運價還有向上空間

記者黃淑惠／台北17日電
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業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪的運輸行情將先行。（本報資料照片）
業內預期，全球各類大宗原物料需求大開，散裝貨輪的運輸行情將先行。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：乾散貨需求回升，BDI短線有望挑戰3000點。
  • 重點二：鐵礦石、穀物與鋁土礦運量增，帶動海岬型船。
  • 重點三：新船交付慢、老船檢修多，市場有效運力受壓。

全球乾散貨市場第2季延續回升走勢，業者看好下半年市況。隨鐵礦石、穀物及鋁土礦海運需求同步增溫，加上船舶供給成長受限，散裝航運進入傳統旺季後，供需可望進一步收緊，支撐運價維持高檔並有走揚空間。

業界普遍認為，波羅的海乾散貨指數（BDI）短線有望挑戰3000點，重返前一波高點。

2026年第2季BDI平均達2751點，年增88%；8月14日收在2863點、小跌0.6%。其中，海岬型船受惠長程鐵礦石運輸需求強勁，5月平均日租金達4萬2475美元，創2010年以來同期新高；海岬型船運價指數（BCI）8月14日升至4538點、上漲1.5%，成為推升市場的主力。

中國上半年鐵礦石進口量年增6.2%，主要受惠巴西及澳洲出貨強勁；幾內亞5月出口量達232萬噸，由於幾內亞至中國航程約為澳洲的2.75倍，西非出貨增加將明顯推升延噸海里需求，有利海岬型船市場。

穀物與鋁土礦也接棒提供動能。全球穀物海運量三個月移動平均年增12.6%，全年海運量預估成長5%，「延噸海里需求」估增6.7%，在主要乾散貨商品中表現突出。受中國氧化鋁產能擴張帶動，上半年中國鋁土礦進口量年增17.1%；2026年全球鋁土礦海運量估達2.65億噸、年增16%，為主要散裝商品中成長最快的貨種。

供給面同樣有利運價。全球乾散貨新船訂單約占現有船隊13.8%，但主要造船廠船塢排程緊張、新船造價維持高檔，平均交船期長達4.28年。2026年另有逾3000艘老舊船舶預估進行第三次特檢，單次進塢約三至四周，將進一步壓縮市場有效運力。

市場原先擔心疫情期間訂造的新船自2026年起陸續交付，可能增加運力、壓抑運價，但國際政治、地緣風險及全球貿易結構調整，使實際供給壓力仍相對有限。暑假雖是散裝航運傳統淡季，但荷莫茲海峽船舶通行量下降，壓抑船舶周轉率，使日租金維持高檔。

精華 FAQ

  • 主因是鐵礦石、穀物與鋁土礦運送需求同步增加，但新船交付速度慢、船塢排程緊，加上老舊船舶檢修壓縮有效運力，讓供需持續偏緊。

  • 2026年第2季BDI平均達2751點，年增88%；8月14日收在2863點。海岬型船日租金與BCI也同步走強，顯示市場已接近前波高點。

  • 中國鐵礦石進口、全球穀物海運量與鋁土礦進口都在增加，尤其幾內亞到中國航程更長，會拉高延噸海里需求，進而強化海岬型船運價。

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