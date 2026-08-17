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AI效應 磷化銦最大漲價潮來了 「有錢也未必買得到」

記者陳昱翔／台北17日電
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AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦基板與磊晶嚴重供不應求，業者估最大漲...
AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦基板與磊晶嚴重供不應求，業者估最大漲價潮來了。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI帶動光通訊需求暴增，磷化銦基板與磊晶全面供不應求。
  • 重點二：第4季磷化銦醞釀再漲逾1成，創下市場史上最大漲幅。
  • 重點三：Lumentum與Coherent提前簽長約搶料，但未來供給仍恐持續緊張。

AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦（InP）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，創史上最大漲幅，供應商直言「有錢也未必買得到」，磷化銦市場掀歷來最大漲價潮；業界人士預言，磷化銦可能複製記憶體暴紅模式，成為AI浪潮之下，下一個業界爭搶的焦點，光通訊大廠Lumentum更示警，AI資料中心對磷化銦雷射需求呈倍數暴增，供給短缺狀況恐比記憶體更嚴重。

業界人士透露，磷化銦基板價格去年第4季起漲，至今已三度調漲，如今「連四漲」；基板製成的磊晶也已二度漲價，第4季正朝「連三漲」邁進，意味市場供不應求比預期更嚴重，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨。

全球光通訊產業從「光銅並進」朝向「光進銅退」的趨勢邁進，磷化銦材料具備高頻率與高速傳輸特性，近年快速崛起，成為AI產業鏈中的明日之星；國際光通訊大咖已嗅到這樣的氛圍，包括Coherent、Lumentum等指標廠均陸續與全球磷化銦基板龍頭廠AXT簽訂長約，鞏固其料源，藉此避免供應鏈斷鏈風險，意味相關大廠看旺磷化銦基板、磊晶市況發展。

磷化銦磊晶必須從磷化銦基板製成，但上游磷化銦基板受制於政策、產能等限制，至今無法滿足市場需求。在供需失衡情況下，報價節節攀升，漲幅從原先3%至5%，最新消息是要大漲一成以上，為史上最大漲幅，甚至有錢還未必能買得到。

綜合外電報導，Lumentum將支付8700萬美元預付款，與AXT簽署直至2031年底的產能保留與供應協議。Coherent也預付超過2200萬美元給AXT，藉此確保產能。

業界分析，以市場角度來看，Coherent、Lumentum是著眼於AI資料中心未來主流傳輸將是「光進銅退」，因此採取必要的策略。過去AI資料中心基礎建設如雨後春筍般擴大，當時就是小看記憶體缺貨問題，如今才造成科技通膨問題，因此提前固料確實有其必要。然而，Coherent、Lumentum簽下的長約，也僅能鞏固部分料源，不少產能都是在「預約」AXT未來的新產能，因此今年、明年的市場供給依然緊張，價格估計也只升不降。

精華 FAQ

  • 主因是AI催動光通訊需求爆發，磷化銦具備高速傳輸特性，成為AI資料中心關鍵材料，但上游產能受政策與供應限制，導致市場長期供不應求並持續推升報價。

  • 業界透露，磷化銦基板與磊晶前期已多次調漲，第4季還可能再漲1成以上，遠高於過去3%至5%的漲幅，因此被視為史上最大漲價潮。

  • 兩家公司都與AXT簽下長約並提前付款保留產能，Lumentum預付8700萬美元、Coherent預付超過2200萬美元，顯示大廠已為長期供料風險提前布局。

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