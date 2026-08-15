布蘭特原油價格再向每桶90美元靠攏 瑞銀CIO這樣看
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布蘭特原油價格再向每桶90美元靠攏！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受媒體訪問時表示，美國將對伊朗施加「史無前例」的經濟壓力，預計下周發布更多相關聲明。市場擔憂美伊緊張情勢升溫，國際油價應聲走高。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）分析指出，美伊近期表態持續強硬，美國總統川普要求伊朗就相關襲擊及國內抗議活動造成的傷亡負責；伊朗則表示，除非美國解除遭凍結資產並推動區域衝突降溫，否則荷莫茲海峽將持續關閉。
瑞銀認為，地緣政治不確定性仍高，能源及大宗商品配置價值因此受到支撐。能源資產可望緩衝供應中斷風險，黃金則具戰略分散投資價值；此外，AI基礎建設與電氣化趨勢將持續支撐工業金屬需求，農產品則可能受到聖嬰現象風險推升。
主要因美國財政部長表示將對伊朗施加史無前例的經濟壓力，市場擔心美伊緊張升溫、供應受阻，帶動國際油價快速走高。 瑞銀認為地緣政治不確定性仍然很高，美伊雙方立場強硬，若衝突持續升溫，將提高能源供應中斷風險，並影響市場風險偏好。 瑞銀指出能源資產可作為供應中斷風險的緩衝，黃金具戰略分散投資價值，工業金屬受AI基建與電氣化支撐，農產品則受聖嬰風險帶動。
精華 FAQ
主要因美國財政部長表示將對伊朗施加史無前例的經濟壓力，市場擔心美伊緊張升溫、供應受阻，帶動國際油價快速走高。
瑞銀認為地緣政治不確定性仍然很高，美伊雙方立場強硬，若衝突持續升溫，將提高能源供應中斷風險，並影響市場風險偏好。
瑞銀指出能源資產可作為供應中斷風險的緩衝，黃金具戰略分散投資價值，工業金屬受AI基建與電氣化支撐，農產品則受聖嬰風險帶動。
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