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天價插隊費曝光 巴拿馬運河塞爆 客戶砸460萬美元買優先通過資格

編譯吳孟真／綜合外電
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巴拿馬運河當局日前標售出約460萬美元的「插隊費」，讓一艘空載LPG運輸船優先通...
巴拿馬運河當局日前標售出約460萬美元的「插隊費」，讓一艘空載LPG運輸船優先通過（示意圖）。（路透）

巴拿馬運河擁塞情況加劇，如今傳出有人不惜支付高達460萬美元的「插隊費」，讓一艘空載的超大型液化石油氣（LPG）運輸船在下周優先通過。

根據交易員、經紀商以及彭博資訊取得的一份航運報告，這筆費用是透過競標機制支付，將允許南韓SK海運旗下LPG運輸船G. Arete，取得優先通過巴拿馬運河的資格，從太平洋側前往加勒比海一側。這筆金額超越本周稍早一艘貨櫃輪所支付、接近紀錄高點的400萬美元插隊費。目前尚不清楚是誰為G. Arete支付這筆費用。

美國是東亞買家的主要LPG供應國，巴拿馬運河是兩地間最短航線。

船隻通行巴拿馬運河，通常得透過預約機制支付固定費用，但巴拿馬運河管理局（PCA）也提供競標機制，讓船隻可跳過一般排隊程序。隨著伊朗戰爭帶動更多船隻行經這條重要水道，客戶正砸下數百萬美元取得「插隊」機會。

巴拿馬運河水位下降，也導致船隻等待通行的時間拉長。Argus Media數據顯示，目前部分未預約通行的新巴拿馬型（Neopanamax）船舶，無論載運LPG或貨櫃，最久必須等待11天才能透過競標取得通行資格。這是5月以來太平洋前往大西洋方向的最長等待時間。

精華 FAQ

  • 因巴拿馬運河塞船情況加劇，船公司透過競標機制買下優先通行資格，以縮短等待時間。這次由SK海運旗下空載LPG船G. Arete取得下周優先通過權。

  • 主要受惠者是需要搶時間運輸的船公司與貨主，尤其是往返美國與東亞的LPG航線。運河是兩地最短路線，願意付費者可降低延誤風險並掌握交期。

  • 根據Argus Media數據，部分未預約的新巴拿馬型船舶，無論載運LPG或貨櫃，最久要等11天才能靠競標通行，已是5月以來太平洋往大西洋方向最久。

南韓 巴拿馬運河

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