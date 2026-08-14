美日聯手為何扶不起日圓？ 德銀策略師：也許根本不願日圓走強

美國與日本雖大舉干預匯市，日圓匯價依然欲振乏力，目前仍徘徊在159日圓兌1美元附近，眼看又有貶破160之虞。圖為檔案照。（路透）

縱使美國與日本 大舉干預匯市，日圓匯價依然欲振乏力。德意志銀行策略師揣測，日本也許故意要維持弱勢日圓，因為那與日本政府的政策目標相符。

彭博資訊報導，德意志銀行總經策略師戴南發布研究報告說：「限縮日圓貶勢是一回事，但有理由懷疑日本是不是真的想要匯率 大幅走強。」

戴南指出，理由之一是，日圓大幅升值可能有礙日本政府當前的政策目標；更何況，過去日圓從低估價位急速升值（例如1985年簽署的「廣場協定」導致日圓劇烈飆升），也留下久久難以癒合的傷疤。

因此，戴南認為，短期內似乎有理由相信，日本當局或許對「鼓勵海外資金大舉匯回」持謹慎態度，即使那麼做有助於抑升日本長期公債殖利率。

弱勢日圓亦可助長日本名目經濟成長、賦予日本財政更大的迴旋空間，並提高海外資產與企業獲利兌換回日圓的價值。

美日7月底發動1998年來首見的大規模聯手干預匯市行動，一度使日圓匯價從將近164日圓兌1美元的近40年低檔，急遽拉升至157附近，但兩周後又回貶至159上下，顯示干預行動只能爭取緩衝時間，治標而不治本。