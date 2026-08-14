萬物代幣化 業者算盤打到黃金與銅等實體金屬 成籌措資金新管道

礦業和科技業者正在開發與黃金、銅和鈾等金屬掛鉤的加密代幣，希望利用金屬價格大漲、及投資人對加密貨幣與礦產熱烈情緒，開拓商機。（路透）

礦業和科技集團正在開發與黃金、銅和鈾等金屬掛鉤的加密代幣，希望利用金屬價格大漲、及投資人對加密貨幣 與礦產熱烈情緒，開拓商機。這些專案號稱能讓散戶投資人以比傳統大宗商品交易更容易的方式，建立對實體金屬的曝險部位，並讓加密貨幣愛好者擁有揮軍金屬投資的新管道，同時也成為籌措礦業計畫資金的新方式。

英國金融時報（FT）報導，金融圈已推行股票和債券的代幣化，如今這股興趣也擴及金屬。英國監管當局正在籌備數位黃金的框架，以鼓勵金融市場的代幣化，並保護倫敦在全球黃金交易的主導地位。

投資人已能藉由黃金指數型基金（ETF），在不負擔持有實體黃金的保管成本和其他問題下，押注金價 走勢，但持有黃金ETF的股權，不等於擁有黃金，因此支持者認為投資人應該轉向代幣化黃金。

目前的黃金擔保加密代幣龍頭包括全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）的Tether Gold，以及區塊鏈支付與區塊鏈基礎建設業者Paxos的Pax Gold，每枚代幣代表一英兩黃金，持有人能兌換成實體黃金，風行程度仍遠低於黃金ETF，市值分別約為27億美元和19億美元。

也有好幾家公司都在開發與黃金和其他行情熱絡金屬掛鉤的代幣，包括電池金屬鈷和鎳、以及用於核燃料的鈾。交易平台Metals.io已發行鈾、鎳和鈷的代幣，如果持有人擁有適當許可，可以兌換為實體金屬，只是迄今還沒有買家提領受到高度監管的鈾。

許多傳統的鈷和鈾交易都是透過雙邊和長期合約完成，倫敦金屬交易所（LME）的鎳交易也並非為散戶設計。建置Metals.io的軟體業者Trilitech另類資產主管艾爾維奇（Ben Elvidge）表示，這些代幣的需求多來自機構集團，以及「希望分散投資到具成長潛力實體資產的加密貨幣原生資本」。

他說，這些代幣讓投資人不必面對期貨的成本與複雜度，就直接建立大宗商品部位。但Metals.io的交易量仍少，2024年12月以來的累計交易量僅2,400萬美元，約9,000人持有其代幣。

還有其他更艱澀的構想。在那斯達克上市的黃金礦商Blue Gold承諾，會把黃金「從礦場交付到你的（加密）錢包」。執行長卡瓦甘（Andrew Cavaghan）指出，為協助籌措營運資金，該公司已發行「數千枚」代幣。但在迦納政府2024年撤銷境內唯一礦場的許可證後，Blue Gold已與迦納政府陷入爭端，正在尋找新的長期前景。

Datavault AI則計劃在開挖銅和銻等金屬之前，就先推行代幣化，以籌措開採資金。該公司將與需要現金擴大規模的現有金屬生產商合作，投資人能交易這些代幣，或持有到金屬被開採之後兌換，希望在未來幾個月推出首批代幣。

但部分專家表示，代幣化與礦產事業的複雜度，帶給非專業人士風險。世界黃金協會（WGC）全球市場結構與創新主管歐斯溫（Mike Oswin）便質疑，散戶能否理解投資黃金價值鏈其中一環的過程。其他人則質疑工業金屬的可替換性是否能與黃金相同，因為終端用戶常對純度和產地等條件有具體要求。

另一個問題是投資管道。銅、鋁及鎳等主要金屬都是在LME和紐約商品交易所（Comex）等跨國交易所交易，但這些新興代幣的交易處和定價都不同。

Blue Gold表示，其代幣目前僅從其應用程式（App）取得，而非第三方交易平台。Datavault表示，其計畫將在UpsideOnly平台開始進行交易，Metals.io的鈾代幣則在Kraken、Gate及KuCoin等交易平台交易。

金屬代幣化還在早期階段。線上交易平台BullionVault研究總監艾許（Adrian Ash）表示：「黃金代幣化的趨勢，重點比較是試圖推出黃金代幣，而非需求」，「我們已看過數十種黃金擔保代幣的起起落落，都未激起興趣」。