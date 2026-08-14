台幣升破32元 7月8日以來最強…大摩看升理由曝光「建議布局空美元」

大摩建議可逐步建立美元兌台幣的空頭部位，押注台幣走升。（路透）

彭博資訊引述摩根士丹利報告報導，外資台股 資金流改善、股利匯出效應近尾聲，加上美元兌台幣處於相對高點，可能吸引出口商進一步將外匯收入兌成台幣。大摩建議可逐步建立美元兌台幣的空頭部位，押注台幣走升。

大摩策略師Gek Teng Khoo與Luyao Liu在報告中表示，台幣第3季以來走勢偏弱，主因是大規模股利匯出及外資賣超台股導致資金外流。目前這兩項不利因素都開始緩解。出口商已在美元兌台幣處於高檔時賣出美元，此一趨勢可望持續，尤其企業9月繳稅將增加對台幣的需求。

台幣周五（14日）早盤一度升破32元關卡，最強觸及31.995，為7月8日以來盤中最高。一名外匯交易員透露，上午外資匯入推動台幣升值，在美元買盤偏弱下，台幣升幅迅速擴大，已連續第三個交易日走升。

大摩預期，隨著外資資金流改善，美元兌台幣無本金交割遠期外匯（NDF）點數料將逐步回升，但出口商及投資人可能增加美元供給，拖慢NDF點數回升速度。