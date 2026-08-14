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南韓股市上沖下洗 散戶瘋押AI科技股 有人賠掉新婚買房錢

編譯周辰陽／即時報導
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南韓一位大學生兼投資人7月15日查看股票交易平台。（路透）
南韓一位大學生兼投資人7月15日查看股票交易平台。（路透）

全球AI熱潮帶動南韓最大晶片製造商股價劇烈起伏，吸引許多投資人大舉投入科技股，但市場劇烈波動，這些押注未必能獲得回報，股價往往隨每一則重大消息起伏。這種震盪在科技股占比較高、被廣泛視為全球波動最大股價指數的南韓綜合股價指數（Kospi）尤其明顯。

BBC報導，Kospi自年初以來一度上漲逾一倍，6月中旬突破9000點，隨後短短數周內暴跌至5500點，目前已收復部分失地，回升至約6800點。金融服務公司紐約梅隆銀行（BNY）的張偉勤指出，Kospi在6月至8月間經歷史上「最劇烈的修正之一」，跌勢可與新冠疫情及1997年亞洲金融危機期間相比，近幾周拋售潮的一大原因則是市場擔憂投入AI的龐大資金。

這波跌勢嚴重衝擊許多過去一年買進科技股的南韓散戶投資人。銀行職員金永俊（音）將於今年稍晚結婚，原本準備將這筆投資用於買房，但他投資的科技股市值在7月下跌約25%，損失2000萬韓元（約1.4萬美元）。

金永俊說：「這會很痛，我得非常努力工作才能把這些錢賺回來。但對那些冒更大風險的人來說，他們會感受到痛苦。」他還透露，許多朋友情況比他更糟，把積蓄「全部押上」後，如今陷入「絕望」處境。

投資分析師雷格（Tobias Reger）表示，科技股在這波拋售潮前已連漲數月，「引發極度亢奮情緒」，促使部分散戶甚至借錢投資。法國興業銀行（Societe Generale）亞洲股票策略主管班茲姆拉（Frank Benzimra）指出，槓桿交易在散戶投資人間日益盛行，台灣與美國等市場也出現這股趨勢，提高AI相關股票的風險。

使用槓桿，也就是在金融市場借錢投資，在股價上漲時能放大獲利，但若跌破約定水準，就可能觸發追繳保證金，被券商要求補繳款項。使用槓桿的投資人此次受到的衝擊最為嚴重；截至7月底，估計已有120萬個南韓散戶投資帳戶面臨追繳保證金，相當於南韓每30名工作年齡人口中就有約1人。

從事行銷工作的朴燦勇（Chanyong Park）持有的美國上市輝達（Nvidia）股票大漲逾1000%後，把大部分獲利投入SK海力士股票，但後來失利，投資價值已下跌約1萬美元。

朴燦勇說，這筆錢是為了準備在10月左右離職創業而投資存下，但現在開始懷疑到時候錢到底夠不夠。他打算繼續持有SK海力士股票，希望股價反彈，但近期劇烈波動讓他對投入更多資金有所猶豫。他說：「有時候感覺市場走勢並非出於理性因素，有時仍然很像賭博。」

大學生李秀敏（Soomin Yi）則因「錯失恐懼」（FOMO，fear of missing out），與一名朋友湊錢投資SK海力士，現在後悔沒有在6月每股漲至300萬韓元高點時賣出，反而相信股價會漲至500萬韓元的市場揣測。

投資人表示，分散投資有助減輕股市暴跌帶來的衝擊。同時投資海外市場的金永俊認為，這波股市震盪給南韓投資人敲響警鐘，尤其是年輕投資人，不要把所有東西都放在同一個籃子，只期待最好的結果。

金永俊指出，自己投資科技股時，當初應該採取更謹慎的做法。他的未婚妻李佳恩（音）表示，儘管兩人為買房準備的積蓄已損失一部分，她仍樂觀相信市場將會復甦，但也擔心不斷盯著投資狀況，已讓金永俊承受很大壓力。她說：「看到我們買房的積蓄在股市遭受損失，確實給了我們一記警鐘。」

精華 FAQ

  • 主要是全球AI熱潮推高晶片與科技股估值，吸引大量散戶追價；但市場也擔心AI投資金額過大，加上消息面頻繁變動，讓Kospi出現大幅上沖下洗。

  • 受創最深的是重押科技股、又使用槓桿借錢投資的南韓散戶。股價一旦跌破約定水準，就可能遭券商追繳保證金，壓力遠大於一般現金投資者。

  • 報導提醒散戶不要把資金全押在單一熱門題材上，尤其在高波動的AI概念股中更要謹慎。分散投資、控制槓桿，才能降低暴跌時的財務傷害。

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