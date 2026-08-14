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爆款遊戲寶可夢Pokopia狂賣500萬套 任天堂股價盤中嗨漲逾7%

編譯葉亭均／綜合外電
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任天堂公布Pokémon Pokopia遊戲熱賣500萬套。（美聯社）
任天堂公布Pokémon Pokopia遊戲熱賣500萬套。（美聯社）

任天堂（Nintendo）股價今天大漲，反映旗下熱門寶可夢系列遊戲《Pokémon Pokopia》自3月上市以來，全球銷量已突破500萬套的利多消息。一些分析師表示，任天堂股價可能已重新回到上漲軌道。

這家Switch 2製造商的股價今天在東京盤中一度上漲7.5%至 8,945日圓，有望連續第三周上漲，將是任天堂自去年11月以來最長的連續周線上漲紀錄；當時股價展開持續數月的下跌。

任天堂周四公布Pokémon Pokopia遊戲的最新銷售數據。這款遊戲將寶可夢角色與背景，結合類似「動物森友會」的遊戲玩法，屬於所謂的療癒系生活模擬遊戲。

藍澤證券基金經理人三井郁夫表示，「由於任天堂主要軟體遊戲的銷售表現相當不錯，如果股價突破1萬日圓，我不會感到意外。」

另外，路透報導任天堂計劃今年在印尼推出Switch遊戲主機，這消息也有助激勵股價。

東洋證券分析師安田秀樹表示，這項計畫應有助於任天堂推動全球市場布局。他說，由於Pokémon Pokopia是Switch 2獨家遊戲，這款遊戲的人氣也可能進一步帶動新主機的需求。

任天堂股價在近期反彈前，今年來股價一直落後於東證股價指數，截至7月底止的七個月期間，任天堂股價下跌28%，遠遠落後於東證指數同期超過17%的漲幅，主要是市場擔憂記憶體價格上漲，將侵蝕任天堂利潤率。

安田秀樹表示，任天堂公布的上季財報強勁，已讓投資人重新放心，先前對記憶體成本的擔憂可能被過度放大。他補充說，隨著投資人的疑慮逐漸消退，任天堂股價目前已具備反彈回升的條件。

他表示：「當任天堂公布強勁的第1季度財報時，它往往也會交出不錯的全年業績。這對公司而言是一個很好的開始。」

精華 FAQ

  • 這款遊戲自3月上市以來全球銷量突破500萬套，消息帶動任天堂東京股價盤中一度上漲7.5%，投資人對公司後續營運與主機銷售也更樂觀。

  • 分析師指出，任天堂主要軟體銷售表現不錯，加上第1季度財報強勁、記憶體成本疑慮降溫，股價若突破1萬日圓也不令人意外。

  • 路透報導任天堂計劃今年在印尼推出Switch主機，有助擴大全球市場；而《Pokémon Pokopia》是Switch 2獨家遊戲，也可能進一步刺激新主機需求。

任天堂 Switch

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