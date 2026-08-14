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國際銅價預料持續創高 原因不只中國需求

編譯任中原／綜合報導
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國際銅價已經連續六周收高，且今年來四度改寫歷史新高。(美聯社)
國際銅價已經連續六周收高，且今年來四度改寫歷史新高。(美聯社)

國際銅價已連續六周收高，且今年來四度改寫歷史新高。5月來銅價雖小有波動，但因基本面強勁，再次起飛只是早晚的事。部分是因為推動銅價的原因正在改變中。

彭博資訊報導，幾十年來，帶動銅價最主要的因素一直是中國的需求。但近年來由於中國經濟走軟，使銅價與中國需求之間的關聯性減弱，而這一波多頭行情是由其他方面所帶動。

中國對銅價的影響力當然並未消失，但全球龐大的人工智慧（AI）基礎設施，是需求轉變的重大因素。銅料是電力傳送、冷卻系統、伺服器連結與電氣線路不可或缺的材料，據估計，銅料約占資料中心資本支出的6%。史坦普全球研究機構預測，資料中心的銅料需求，將從去年的110萬公噸，增加到2040年的250萬公噸。

然而，AI相關需求卻遠遠不及能源轉型帶來的需求，包括電動車、再生能源及電網設施。一般而言，電動車的銅料需求是傳統汽車的三倍，而且電動車銷量持續成長也帶動銅料需求加速增加。去年全球電動車銷量比美國新車總銷量還多出25%。整體來算，現在到2040年全球銅需求量預料將增加約50%，達到4200萬公噸。

反觀銅供給量，卻預估將減少1000萬公噸，主要是因為銅礦砂品質下降，新發現的大型礦場有限，而且從礦場發現到開始生產的平均開發時間延長到17年之久。

如果以上有關供給與需求的預測正確，銅價將大幅上漲。除了長期的結構性銅料短缺之外，美國對一些銅製品加徵關稅也會進一步推升銅價。美國目前對銅半成品及衍生性銅產品課徵50%關稅，同時對電解銅免稅。但在商務部完成檢討之後，情況可能改變，2027年稅率可能降到15%，2028年則提高到30%。法國興業銀行指出，國際市場已經開始反映這項潛在的關稅風險。

今年年中時，美國銅料進口量達到12年高點，因為貿易商搶在新關稅之前建立庫存。由於商務部同時將「232條」檢討範圍擴大到衍生性銅產品，因此關稅政策趨向升高。

銅價上漲最主要的受益者是智利與秘魯，這兩國股市一向是緊跟銅價走勢而變動，因此過去六周兩國股市持續走高。美國銀行（BofA）分析師預估，明年中銅價將漲到每公噸1萬6000美元以上，比目前的價位再漲約10%。

精華 FAQ

  • 過去銅價多由中國需求主導，但近年中國經濟走弱，使連動性下降。現在AI資料中心、電動車、再生能源與電網建設，才是更重要的需求來源。

  • 需求方面，全球銅用量到2040年預估增約50%；供給方面，礦砂品質下降、新礦有限，且開發期拉長到17年，導致供給反而可能減少1000萬公噸。

  • 美國已對銅半成品及衍生品課徵50%關稅，並可能在檢討後調整稅率，市場提前反映風險。貿易商也搶先囤貨，使美國進口量升至12年高點。

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