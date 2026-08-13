我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約破獲華人假結婚集團11人被起訴 10年逾千人取得綠卡

ICE擬配電擊手套執法 霍楚：恐違紐約州法

高市內閣政府傳挺日銀近期升息 最快9月啟動

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高市早苗一向擔心利率升得太高、太快，可能扼殺日本經濟復甦。（歐新社）
高市早苗一向擔心利率升得太高、太快，可能扼殺日本經濟復甦。（歐新社）

彭博引述知情人士報導，高市早苗政府支持日本銀行近期升息，下一次升息可能落在9月或10月。

知情人士表示，日銀擔心日圓疲弱推升物價，政府則希望強化美日近日聯手干預匯市的效果，使雙方都認為近期有必要升息。

日銀依法獨立決定貨幣政策，但也必須和政府密切聯繫，協調經濟政策目標。高市內閣雖不能要求日銀設定特定利率，卻可透過表明立場影響日銀決策。

首相官邸透過電子郵件發布新聞稿說：「我們認為，包括升息在內的具體貨幣政策措施，應交由日銀決定。」新聞稿還指出，日銀應和政府密切合作，以「穩定方式」實現2%通膨目標。日銀不願置評。

美日政府日前聯手買進日圓，是1998年以來首度共同干預，但帶來的效果已逐漸消退。市場目前愈來愈期待日銀加入支撐日圓的行列。美國財政部長貝森特也暗示，他認為日銀有必要採取行動。

日圓兌美元周四變動不大報159.33日圓，在美日聯手干預後，一度回升至155日圓附近，如今又跌回至159日圓以上。

日銀7月31日維持政策利率不變。總裁植田和男在決策後記者會上，以物價漲幅可能高於預期為由，暗示升息速度可能加快。美國同日也和日本聯手進場干預匯市、推升日圓。

知情人士透露，日本政府在7月會議前已向日銀表明，支持植田和男在記者會上發表鷹派談話。

日銀官員仍希望進一步評估經濟和物價走勢，再決定下次升息時機，但並未排除9月採取行動。截至周四東京午間，交易者推算日銀9月18日升息的機率為74%。

高市早苗一向擔心利率升得太高、太快，可能扼殺日本經濟復甦。她去年10月執政以來，日銀已兩度升息，但政策利率仍僅1%。若日銀再度升息，將是1989年日本資產泡沫高峰以來，12個月內升息速度最快的一次。

美日利差懸殊，是日圓疲弱的原因之一。日圓貶值又推升通膨，加重民眾生活成本壓力，也成為選民希望高市政府解決的問題。

日本政府官員近幾周多次表示支持日銀獨立性，可見政府願意接受進一步升息。經濟成長戰略大臣城內實周一接受彭博電視訪問時也說：「我們尊重日銀的獨立性。」

日本政府和日銀2013年簽署共同聲明，承諾合作強化經濟成長，並在聲明中訂定日銀2%的通膨目標。

日銀7月會議的意見摘要顯示，有一位政策委員認為，貨幣政策更有必要保持靈活。這位委員說，核心CPI通膨率已逼近2%，因此「升息步調可能快於市場預期」。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，高市早苗政府支持日本銀行近期升息，認為9月或10月都有可能。政府雖不能直接指定利率，但可透過公開表態，間接影響日銀決策方向。

  • 雙方主要擔心日圓持續疲弱會推升進口物價與整體通膨，也希望升息能配合日前的匯市干預，讓支撐日圓的效果更持久，減輕民生壓力。

  • 日銀官員雖仍在觀察經濟與物價，但未排除9月行動。交易者推算，日銀在9月18日升息的機率已達74%，反映市場對升息預期明顯升溫。

日本 利率 高市早苗

上一則

航運受阻推升運價 馬士基調高全年獲利預測至最高125億美元

下一則

陳立武與家人皆有1舉動 財經名嘴克雷默更堅信英特爾

延伸閱讀

日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字

日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字
日銀示警通膨升溫風險上升 升息速度可能加快

日銀示警通膨升溫風險上升 升息速度可能加快
日銀宣布利率維持1% 日圓又走貶 聚焦植田今天談話風向

日銀宣布利率維持1% 日圓又走貶 聚焦植田今天談話風向
日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫

日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴