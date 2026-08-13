海面下6公里 美日評估開採全球最深海底稀土礦 南鳥島成挑戰中國希望
彭博資訊報導，美國總統川普與日本首相高市早苗3月在白宮會談後，美日簽署深海採礦合作備忘錄，加速評估開採南鳥島（Minamitorishima）周邊稀土，盼降低對中國供應鏈的依賴。
南鳥島位於東京東南方逾1,600公里的太平洋上，稀土蘊藏於海面下約6公里的海床泥層。日本今年初取得的樣本含有高濃度釔、釓及鏑等重稀土。東京大學團隊2018年估計，當地海泥蘊藏逾1,600萬噸稀土，其中釔可供全球使用780年。
日本已安排更多試鑽，並預計2027年2月展開為期一個月的全規模採礦測試，涵蓋精煉與冶煉，計劃2028年完成商業化可行性評估。包括休士頓Deep Reach Technology在內的北美企業已表達初步興趣。中國供應全球約90%稀土。日本約三分之二稀土進口來自中國，重稀土更幾乎全數依賴中國。
全球尚無海床採礦計畫達到商業規模，相關國際規範也仍在討論。南鳥島海床水壓約為海平面600倍，生態影響也尚不明朗。根據一項民間估算，南鳥島稀土若投入商業開採，可能須耗資數十億美元、歷時逾10年，生產成本約為中國陸上開採的三倍。
東京大學教授Kentaro Nakamura表示，深度並非重大技術障礙，關鍵在政治意願及中國挑戰。
合作焦點是日本南鳥島周邊海床稀土，美日希望透過深海採礦評估與後續測試，降低對中國稀土供應的高度依賴，並強化供應鏈韌性。 當地海泥含有高濃度釔、釓、鏑等重稀土，這些材料對高科技與國防產業重要；且估計蘊藏量龐大，足以支撐全球需求相當長時間。 最大障礙不是單純深度技術，而是高成本、長期投入、國際採礦規範未定，以及深海生態影響不明；民間估算成本可能是中國陸上開採的3倍。
精華 FAQ
合作焦點是日本南鳥島周邊海床稀土，美日希望透過深海採礦評估與後續測試，降低對中國稀土供應的高度依賴，並強化供應鏈韌性。
當地海泥含有高濃度釔、釓、鏑等重稀土，這些材料對高科技與國防產業重要；且估計蘊藏量龐大，足以支撐全球需求相當長時間。
最大障礙不是單純深度技術，而是高成本、長期投入、國際採礦規範未定，以及深海生態影響不明；民間估算成本可能是中國陸上開採的3倍。
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