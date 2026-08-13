海面下6公里 美日評估開採全球最深海底稀土礦 南鳥島成挑戰中國希望

日本南鳥島。（美聯社）

彭博資訊報導，美國總統川普與日本首相高市早苗 3月在白宮會談後，美日簽署深海採礦合作備忘錄，加速評估開採南鳥島（Minamitorishima）周邊稀土 ，盼降低對中國供應鏈 的依賴。

南鳥島位於東京東南方逾1,600公里的太平洋上，稀土蘊藏於海面下約6公里的海床泥層。日本今年初取得的樣本含有高濃度釔、釓及鏑等重稀土。東京大學團隊2018年估計，當地海泥蘊藏逾1,600萬噸稀土，其中釔可供全球使用780年。

日本已安排更多試鑽，並預計2027年2月展開為期一個月的全規模採礦測試，涵蓋精煉與冶煉，計劃2028年完成商業化可行性評估。包括休士頓Deep Reach Technology在內的北美企業已表達初步興趣。中國供應全球約90%稀土。日本約三分之二稀土進口來自中國，重稀土更幾乎全數依賴中國。

全球尚無海床採礦計畫達到商業規模，相關國際規範也仍在討論。南鳥島海床水壓約為海平面600倍，生態影響也尚不明朗。根據一項民間估算，南鳥島稀土若投入商業開採，可能須耗資數十億美元、歷時逾10年，生產成本約為中國陸上開採的三倍。

東京大學教授Kentaro Nakamura表示，深度並非重大技術障礙，關鍵在政治意願及中國挑戰。