我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約破獲華人假結婚集團11人被起訴 10年逾千人取得綠卡

ICE擬配電擊手套執法 霍楚：恐違紐約州法

海面下6公里 美日評估開採全球最深海底稀土礦 南鳥島成挑戰中國希望

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本南鳥島。（美聯社）
日本南鳥島。（美聯社）

彭博資訊報導，美國總統川普與日本首相高市早苗3月在白宮會談後，美日簽署深海採礦合作備忘錄，加速評估開採南鳥島（Minamitorishima）周邊稀土，盼降低對中國供應鏈的依賴。

南鳥島位於東京東南方逾1,600公里的太平洋上，稀土蘊藏於海面下約6公里的海床泥層。日本今年初取得的樣本含有高濃度釔、釓及鏑等重稀土。東京大學團隊2018年估計，當地海泥蘊藏逾1,600萬噸稀土，其中釔可供全球使用780年。

日本已安排更多試鑽，並預計2027年2月展開為期一個月的全規模採礦測試，涵蓋精煉與冶煉，計劃2028年完成商業化可行性評估。包括休士頓Deep Reach Technology在內的北美企業已表達初步興趣。中國供應全球約90%稀土。日本約三分之二稀土進口來自中國，重稀土更幾乎全數依賴中國。

全球尚無海床採礦計畫達到商業規模，相關國際規範也仍在討論。南鳥島海床水壓約為海平面600倍，生態影響也尚不明朗。根據一項民間估算，南鳥島稀土若投入商業開採，可能須耗資數十億美元、歷時逾10年，生產成本約為中國陸上開採的三倍。

東京大學教授Kentaro Nakamura表示，深度並非重大技術障礙，關鍵在政治意願及中國挑戰。

精華 FAQ

  • 合作焦點是日本南鳥島周邊海床稀土，美日希望透過深海採礦評估與後續測試，降低對中國稀土供應的高度依賴，並強化供應鏈韌性。

  • 當地海泥含有高濃度釔、釓、鏑等重稀土，這些材料對高科技與國防產業重要；且估計蘊藏量龐大，足以支撐全球需求相當長時間。

  • 最大障礙不是單純深度技術，而是高成本、長期投入、國際採礦規範未定，以及深海生態影響不明；民間估算成本可能是中國陸上開採的3倍。

稀土 供應鏈 高市早苗

上一則

鴻海入主夏普10年 前會長町田評價「負面」：獨家創新產品愈來愈少

下一則

航運受阻推升運價 馬士基調高全年獲利預測至最高125億美元

延伸閱讀

五角大廈將投資4億美元 助澳洲開發稀土礦物

五角大廈將投資4億美元 助澳洲開發稀土礦物
避險基金加碼做空美關鍵礦產股 川普政府砸重金仍難抬動中國供應鏈

避險基金加碼做空美關鍵礦產股 川普政府砸重金仍難抬動中國供應鏈
美中制裁戰再起 9月川習會還辦嗎？CNN：可能縮小議程

美中制裁戰再起 9月川習會還辦嗎？CNN：可能縮小議程
川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾

川習9月會前美中高層通話 華府盼北京落實經貿承諾

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
美國速食連鎖業者在第2季努力吸引消費者時發現，光靠折扣已經不足以讓顧客持續回流。（美聯社）

光靠便宜沒用 美速食折扣戰開打 漢堡王為何比麥當勞更高招？

2026-08-12 01:30
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴

10年非法仲介1000中國人假結婚 華人詐騙集團遭訴